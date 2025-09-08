Dva sunčana dana pa snažno jugo, kiša i neverini: Evo kada stiže promjena vremena i gdje će biti najizraženija

Iza nas je prvi tjedan rujna koji je većim dijelom bio stabilan uz dosta kasnoljetnog sunca i natprosječnu vrućinu. Dok u južnoj Dalmaciji nije palo niti kapi u dosadašnjem tijeku mjeseca, srednja i osobito sjeverna Dalmacija zabilježile su oborine. Najviše je palo na šibenskom i zadarskom području, od 20 do 40 litara po kvadratnom metru.

Novi tjedan donosi nastavak natprosječne topline, ali će vrućine izostati u većini predjela. Ipak, tek ponegdje temperature će doseći 30 ili 31°C. Dok će veći dio dana biti suh, u drugom dijelu srijede i u četvrtak stiže nam prolazna promjena vremena. Dolina koja će početkom tjedna zahvatiti zapadnu Europu tijekom srijede i četvrtka proširit će se na dio srednjeg Sredozemlja, donoseći nam prolaznu promjenu vremena.

Boje sinoćnjeg sutona

Nakon toga ponovno će se uspostaviti utjecaj stabilne anticiklone.

Ponedjeljak će biti pretežno sunčan i suh. Vjetar će biti slab; noću burin i sjeverozapadnjak, danju vjetar zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 22°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature u većini predjela od 25 do 30°C.

Utorak donosi djelomično sunčano vrijeme, povremeno s nešto više oblaka u odnosu na ponedjeljak. Suho, ali tek ponegdje se ne može isključiti pokoja kišna kap. Na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo. Jutarnje temperature u manjem porastu, najviše dnevne većinom od 26 do 31°C.

Srijeda će biti promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Približavanjem ciklone naoblaka će se približavati tijekom dana pa će rasti i mogućnost kiše koja će prvo početi na otvorenom moru pa južnoj Dalmaciji. Navečer je ponegdje u južnoj i dijelu srednje Dalmacije moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Veći dio dana puhat će umjereno do jako jugo koje će na moru Dalmacije imati vrlo jake udare. Kasno navečer vjetar na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u okretanju na zapadne smjerove. Jutro toplije u odnosu na prethodne dane, danju od 24 do 29°C. S kišom će malo osvježiti.

Četvrtak donosi umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice je moguće grmljavinsko nevrijeme te preko 40 litara kiše po metru kvadratnome. Ipak, oborine će biti neravnomjerno raspoređene pa će osobito u dijelu sjeverne Dalmacije pasti tek pokoja litra. Bit će svježije, najviše dnevne temperature većinom od 21 do 26°C.

U petak će biti pretežno sunčano. Ujutro i navečer slaba bura, danju slab vjetar zapadnih smjerova. Jutro će biti malo svježije, danju toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 26 do 31°C.

Pretežno sunčano i suho bit će u subotu. Puhat će slab dnevni vjetar, noću burin, danju maestral. Jutro ugodno, najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Pretežno sunčano vrijeme prevladavat će i tijekom nedjelje. Puhat će slab dnevni vjetar, a temperature zraka bit će bez veće promjene u odnosu na subotu.