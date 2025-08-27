Uhićen ravnatelj škole jer je za vrijeme nastave svirao s Petrom Grašom!

Bizaran slučaj dogodio se u Međimurju. Policija je u srijedu priopćila kako je uhitila 47-godišnjaka jer se sumnja se kako je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

Kako Danica doznaje iz školskih krugova, riječ je o ravnatelju Osnovne škole Petar Zrinski u Šenkovcu Vladimiru Novaku, inače nastavniku glazbenog odgoja

“Ravnatelj godinama svira u bendu Petra Graše i eskivira s posla. Protiv njega bilo je više anonimki i svi sve znaju, ali niko ništa nije poduzimao. Sve do sad”, napisao je čitatelj danas Danici (podaci poznati uredništvu).

Novak se na Facebooku predstavlja kao klavijaturist i saksofonist u pratećem bandu Petra Graše. Prati ga na brojnim koncertima u zemlji i inozemstvu. Policija je sad utvrdila kako je od veljače 2022. do lipnja 2025. zlorabio svoj položaj ravnatelja škole.

“U evidencijskim listama radnog vremena neistinito je prikazivao prisustvo na radno mjestu. Istraživanjem je utvrđeno kako se najmanje 500 sati nije nalazio na radnom mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.

Protiv osumnjičenog 47-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, podnesena je kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku”, otkrili su u međimurskoj policiji u srijedu.