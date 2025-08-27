Ravnatelj jedne škole nije dolazio na posao, a primao je plaću

Međimurska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim ravnateljem jedne odgojno-obrazovne ustanove s područja županije, kojeg se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, javlja PU međimurska.

Lažirao evidenciju i uzeo tisuće eura

Sumnja se da je 47-godišnjak, kao odgovorna osoba, iskoristio svoj položaj ravnatelja u razdoblju od veljače 2022. do lipnja 2025. godine. Prema navodima policije, u evidencijskim listama radnog vremena neistinito je prikazivao da je prisutan na radnom mjestu.

Istraživanjem je utvrđeno kako se najmanje 500 sati nije nalazio na poslu, čime si je pribavio znatnu protupravnu imovinsku korist koja se procjenjuje na više tisuća eura.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog istraživanja, protiv osumnjičenog 47-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Ravnatelj je također predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.