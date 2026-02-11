Ugledni HDZ-ovac ponovno na čelu Hrvatskih cesta

Na zatvorenom dijelu 145. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane u Zagrebu 5. veljače 2026., donesena je odluka kojom se Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. predlaže ponovno imenovanje Ivice Budimira za predsjednika Uprave.

Istovremeno, za člana Uprave imenovan je Nenad Matić, na vrijeme od najdulje šest mjeseci, odnosno do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave.

Podsjetimo, Ivica Budimir je prvi put imenovan predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta još u kolovozu 2025., kada je Vlada na zatvorenoj sjednici predložila njegovo imenovanje zajedno s Nenadom Matićem za člana Uprave, oba na mandat do najduže šest mjeseci, do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave.

Tada je Budimir preuzeo čelnu poziciju nakon što je njegov prethodnik podnio ostavku, a javnost je pozorno pratila imenovanje splitskog HDZ-ovca na ovu funkciju.