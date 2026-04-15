VIDEO Analiza suđenja zadnjeg kola SHNL-a: Hajduk nije oštećen!

Bertrand Layec objavio je sudačku analizu za 29. kolo. Analizirano je pet situacija. Jenda s utakmice Varaždina i Istre, dvije s dvoboja Varaždina i Slaven Belupa te još po jedna sa susreta Hajduka i Gorice te Vukovara i Dinama. HNS je sve objavio na svojoj stranici.

Situacija br. 1: LOKOMOTIVA - ISTRA 1961 (62. minuta); izgledna prilika za postizanje pogotka

Sudac utakmice, koji je bio pozicioniran iza incidenta, nije prepoznao prekršaj domaćeg braniča br. 5 koji svojim startom zaustavlja suparnika br. 77 i njegovo napredovanje prema vratima.

VAR sudac je, razmatrajući smjernice Pravila nogometne igre:

a) kontrolu lopte,

b) smjer kretanja i udaljenost od domaćih vrata i

c) raspored ostalih braniča

preporučio sucu dodatni pregled snimke zbog potencijalnog isključenja sukladno pravilu prekršaja "zaustavljanje suparničkog igrača u izglednoj poziciji za postizanje pogotka".

Sudac je tijekom pregleda snimke ispravno razmatrao tehničke smjernice te u skladu s Pravilima nogometne igre isključio igrača iz igre.

Situacija br. 2: VARAŽDIN - SLAVEN BELUPO (39. minuta); incident u kaznenom prostoru

Kontakt domaćeg vratara i gostujućeg igrača br. 7, koji se dogodio nakon udarca iz kuta u zračnom duelu za loptu, nije prekršaj Pravila nogometne igre. Lopta upućena iz kutnoga luka završava u vratima, a sudac priznaje pogodak.

VAR sukladno Protokolu provjeravajući cijeli incident te koristeći dostupne kamere nije pronašao elemente nedopuštenog korištenja bilo kojeg dijela tijela napadača u duelu s vratarom.

Smatramo ovaj kontakt "nogometnim“ kontaktom bez prekršaja i podržavamo odluku suca.

Situacija br. 3: VARAŽDIN - SLAVEN BELUPO (76. minuta); kazneni udarac

Ispravna odluka suca utakmice koji je dosudio kazneni udarac. Branič domaće momčadi br. 22 jasno je proširio svoje tijelo položajem svoje ruke koja se u trenutku kontakta s loptom nalazi iznad razine ramena.

Sukladno tehničkim razmatranjima i Pravilima nogometne igre branič je počinio prekršaj kažnjive igre rukom.

Situacija br. 4: HAJDUK - GORICA (75. minuta); prekršaj u "napadačkoj fazi"

Sudac utakmice u rotaciji tijela izgubio je nadzor nad incidentom iza svojih leđa kada je domaći igrač br. 28 skokom u tijelo suparnika počinio jasan prekršaj dostatan za zaustavljanje igre i dosuđivanje izravnog slobodnog udarca. Dopušteni nastavak akcije iste momčadi rezultira novim incidentom u gostujućem kaznenom prostoru.

U kontekstu razmatranja potencijalnog kaznenog udarca VAR sudac obavezan je sustavno pregledati prethodnu akciju i utvrditi je li momčad kojoj će potencijalno biti dosuđen kazneni udarac počinila prekršaj u istoj akciji.

U razmatranom incidentu VAR sudac je ispravno slijedio Protokol te pozvao suca na pregled snimke pokazavši mu oba incidenta koja je sudac propustio ispravno prosuditi u terenu za igru.

Nakon ukupnog pregleda snimke i cijele “faze napadačkog posjeda“ incidenta sudac je ispravno odlučio dosuditi izravni slobodni udarac koji se dogodio prije incidenta u kaznenom prostoru.

Ispravna odluka suca kao i pojašnjenje kapetanima obje momčadi.

Situacija br. 5: VUKOVAR 1991 DINAMO (49. minuta); kazneni udarac

Sudac utakmice nije prepoznao u terenu za igru prekršaj kažnjive igre rukom koji je počinio branič domaće momčadi br. 77 unutar vlastitog kaznenog prostora.

VAR sudac je opravdano intervenirao razmatrajući smjernice Pravila nogometne igre i očitu kažnjivost kontakta lopte i ruke u neprirodnom položaju.

Sudac očekivano nakon pregleda snimke ispravno dosuđuje kazneni udarac.