Učenici OŠ Dobri osvojili državno natjecanje iz financijske pismenosti, nagrada im stiže u školu

Učenici Osnovne škole Dobri u Splitu, pobjednici nacionalnog natjecanja u financijskoj pismenosti, u četvrtak 16. travnja 2026. primit će nagradu za svoj uspjeh kroz posebnu radionicu financijske pismenosti koja će se održati u njihovoj školi. Radionica će se održati u prostorima OŠ Dobri, a organizira se kao priznanje za izniman rezultat koji su učenici ostvarili na online kvizu "Glasno o novcu", održanom 5. ožujka 2026. putem platforme Kahoot!.

Riječ je o nacionalnom natjecanju u organizaciji Štedopisa – Instituta za financijsko obrazovanje, uz pokroviteljstvo Addiko Banke. Natjecanje je bilo namijenjeno učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske, a cilj mu je bio potaknuti razvoj financijske pismenosti među mladima.

Na kvizu je sudjelovalo gotovo 1.600 učenika iz čak 205 škola diljem Hrvatske, a upravo su učenici splitske OŠ Dobri pokazali najviše znanja i osvojili prvo mjesto. Za svoj uspjeh nagrađeni su vrijednim nagradama, među kojima su interaktivni materijali za školu te pametni satovi za članove pobjedničke ekipe. Osim toga, cijeli će razred sudjelovati u radionici financijske pismenosti kroz koju će dodatno učvrstiti znanja o upravljanju novcem, štednji, potrošnji i odgovornom financijskom ponašanju.