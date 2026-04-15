Ivana Marković: "HDZ-u je normalno veličati NDH u Splitu"

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica, gostovala je u Novom danu te s Ninom Kljenak razgovarala o izboru ustavnih sudaca, ali i događaju u Splitu 10. travnja 2026., kada su pripadnici Torcide i HOS-a zapalili bengalke na Lovrincu u čast IX. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban", nakon čega su uslijedili politički govori i uzvici ZDS.

U ponedjeljak 13. travnja je zbog toga na sjednici Županijske skupštine došlo do rasprave u kojoj je predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Ante Sanader poručio da nije istina da je Torcida slavila NDH, već murale.

"Jedan slikovit prikaz onoga što je HDZ pod Plenkovićem jedino uspio stvoriti kroz ovih 10 godina jesu te dvostruke konotacije, kako oni kažu, na djelu. U Splitu je u Županijskoj skupštini predsjednik kluba HDZ-a Ante Sanader poručio: kakav je tu problem.

Proslavio se 10. travanj, upalile su se baklje, ni manje ni više nego u 19.41, dakle vrlo jasno se aludira da se na taj dan slavi NDH. Njegovo relativiziranje i opravdavanje cijelog događaja podlijeganje je najnižim strastima. Kad se to kritiziralo, krenulo je: vi ne volite Hrvatsku, vi niste Hrvati, i to je ono što je HDZ kao ideološki okvir kroz 10 godina uspio stvoriti, a to je da dvostruke konotacije prikaže kao nešto domoljubno i hrvatsko, iako to nije ništa drugo nego veličanje ustaštva. Ovo što danas imamo jest ustaška verzija HDZ-a kojoj je normalno da se 10. travnja veliča NDH, i to u Splitu, koji nije ni bio u okviru te NDH.

Sjećam se kada je premijer rekao: ova vlada ne tolerira ustaštvo. Preporučujem mu da pogleda prema Skupštini Splitsko-dalmatinske županije koja je zasjedala u ponedjeljak, neka pogleda izjave svog stranačkog kolege i događaj u Splitu koji se dogodio na datum 10. travnja", poručila je Marković.

"SDP se zalaže za stručne ustavne suce"

Osvrnula se i na činjenicu da saborski Odbor za pravosuđe ni u sedmom pokušaju u utorak nije uspio donijeti mišljenje o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda jer je vladajuća većina ponovno tražila skidanje te točke s dnevnog reda uz obrazloženje da se "nisu stekli uvjeti", što je oporba nazvala klizanjem u autokraciju.

"Sve ono gdje se Plenković mora o nečemu dogovarati, bilo to s predsjednikom Republike ili s oporbom, tu ucjenjuje, postavlja uvjete, i po meni je ovo suludo povezivanje odabira predsjednika Vrhovnog suda sa sucima Ustavnog suda. To je nešto što SDP ne prihvaća. Pregovori će se nastaviti kada se odblokira proces odabira čelne osobe Vrhovnog suda. Oni žele većinu u Ustavnom sudu, a SDP se zalaže za stručne ustavne suce i to su jedini kriteriji kojima ćemo se voditi. To što Plenković ne podnosi da nema pod kontrolom sve segmente vlasti, to nije naš problem.

Odbor za pravosuđe ne radi svoj posao jer po sedmi put skida točku s dnevnog reda s objašnjenjem da se "nisu stekli uvjeti", odnosno nije se dogodilo ono što Plenković želi."