Bez struje ostaju dijelovi Solina, Šolte, Stobreča, Kaštel Štafilića te područja Pribuda i Milešine

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, u četvrtak 16. travnja, bez električne energije privremeno će biti potrošači na području Šolte, Solina, Stobreča, Kaštel Štafilića te Pribuda i Milešine.

Najraniji prekid najavljen je na Šolti, u ulici Put Krušice 16, gdje će zbog radova na niskonaponskoj mreži struje nestati od 7 do 8 sati. U Solinu su planirani radovi na mreži u ulici Petra Krešimira IV na kućnim brojevima 40, 42, 44, 46, 48 i 50, kao i u ulici Put Mira 16 i 18. Očekivano trajanje prekida je od 8.30 do 12.30 sati. Na području Stobreča, u ulici Put sv. Lovre 56-60 i 47-57, radovi na niskonaponskoj mreži trajat će od 9 do 14 sati.

U Kaštel Štafiliću prekid opskrbe električnom energijom najavljen je za potrošače oko Srednje poljoprivredne škole, u Ulici Put poljoprivrednika te na dijelu Ceste dr. Franje Tuđmana. Ondje su planirani radovi u trafostanici, a očekivano trajanje je od 9 do 12 sati. Bez struje će sutra biti i područje Pribuda i Milešine, gdje su najavljeni radovi na 10 kV mreži, i to u vremenu od 9 do 15 sati.

Na Šolti su tijekom dana planirana još dva kraća prekida. U ulici Sv. Vince 5 struje neće biti od 11.30 do 12.30 sati, dok je u ulici Šoltanskih žrtava 12 prekid predviđen od 13.30 do 14.30 sati.

Građanima se savjetuje da planiraju svoje obveze u skladu s najavljenim radovima.