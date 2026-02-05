Ivica Budimir ostaje šef Hrvatskih cesta

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. da Ivicu Budimira ponovno imenuje za predsjednika Uprave, a Nenada Matića za člana Uprave, i to privremeno, do provedbe natječajnog postupka. Mandat može trajati najdulje šest mjeseci.

Istodobno je donesena odluka o izmjenama u sastavu stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske. Tomislav Ćorić imenovan je novim članom tih tijela, dok je dosadašnji član Marko Primorac razriješen dužnosti.

Promjene se odnose na više koordinacija, među kojima su one za vanjsku i europsku politiku, domovinsku sigurnost i hrvatske branitelje, unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava, gospodarstvo, sektorske politike, demografiju, kao i na Kadrovsku komisiju.