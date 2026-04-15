Prelazak na solarne panele, električno vozilo ili energetsku zajednicu za mnoge građane zvuči kao dobra ideja, dok se ne suoče s hrpom subvencija, propisa, tehničkih pojmova i papirologije. Upravo zato, Pokret Otoka u ponedjeljak, 27. travnja 2026. od 11:00 do 12:30, organizira besplatno online predavanje "AI za energetsku tranziciju: Kako AI pomaže građanima uštedjeti na energiji" na Zoom platformi.

Prijavite se na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe18_oMT2phisG4uz2ST3xsg76VSXCLARZq7sj8azNGf7husA/viewform?usp=header

O čemu će se govoriti?

Na predavanju ćemo pokazati kako AI može pomoći u snalaženju kroz subvencije i propise za solarnu energiju, e-mobilnost i energetske zajednice. Razgovarat ćemo o tome gdje je granica između AI-a kao pomoći i AI-a kao zamjene za stručnjaka, te koja bi pitanja svaki građanin trebao postaviti umjetnoj inteligenciji prije donošenja važne odluke.

Uživo ćete vidjeti demonstraciju chatbota Pokreta Otoka, specijaliziranog za solarnu energiju, energetske zajednice i regulative o obnovljivim izvorima. Testirat ćemo ga na svakodnevnim pitanjima građana o energetskoj tranziciji.

Stručnjaci koji govore na ovom predavanju

Vedran Kirinčić , izvanredni profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i konzultant za energetsku tranziciju

, izvanredni profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i konzultant za energetsku tranziciju Daniela Kreber , mag. znanosti o okolišu, smjer sociologije i humanističkih znanosti u Švedskoj

, mag. znanosti o okolišu, smjer sociologije i humanističkih znanosti u Švedskoj Dora Vujnović – mag. međunarodnog poslovanja, projektna menadžerica s iskustvom u projektima zelene i plave ekonomije za klijente poput GIZ-a i EIB-a te EU programe Horizon i Interreg.

– mag. međunarodnog poslovanja, projektna menadžerica s iskustvom u projektima zelene i plave ekonomije za klijente poput GIZ-a i EIB-a te EU programe Horizon i Interreg. Maja Jurišić, Pokret Otoka – moderatorica

Kome je predavanje namijenjeo i kako se prijaviti?

Predavanje je otvoreno za sve građane koji žele aktivno sudjelovati u održivom razvoju i smanjiti svoje troškove. Od onih koji tek razmišljaju o solarnim panelima ili električnom vozilu, do onih koji žele razumjeti što su energetske zajednice i kako se u njih uključiti. Posebno se obraćamo ljudima koji traže jednostavne, praktične alate bez komplicirane birokracije.

Prijava je besplatna, a Zoom link dobit ćete mailom nakon ispunjavanja prijavnice.

Dijalog je dio projekta "ETO Renew: Obnova i Energetska Tranzicija Otoka", koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Cresa, Općine Postira i Općine Lumbarda, uz podršku brojnih partnera iz cijele Hrvatske.