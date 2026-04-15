Idejni projekt Centra za autizam predstavljen javnosti. Gradonačelnik Šuta: "Ključno je da su se stvari pokrenule i da imamo osigurana sredstva"

Grad Split javno je predstavio idejni projekt Centra za autizam u Banovini. Javnosti je predstavljen projekt budućeg centra koji će se graditi na Trsteniku prema FIDIC žutoj knjizi, neposredno uz objekt pod upravljanjem Centra Juraj Bonači.

Riječ je o važnom iskoraku u realizaciji projekta koji odgovara na dugogodišnju potrebu za sustavnom i suvremenom skrbi za djecu i mlade iz spektra autizma. Idejni projekt potpisuje studio Arching, a projekt predviđa suvremeno koncipiranu građevinu etažnosti prizemlje i dva kata (Pr+2), organiziranu oko centralnog atrija iz kojeg se prostori radijalno šire. Zbog konfiguracije terena sve etaže bit će djelomično ukopane, ali s izravnim izlazima na vanjske prostore, vrtove i zelene krovove.

Unutarnji raspored prilagođen je specifičnim potrebama korisnika te uključuje učionice s prirodnim osvjetljenjem i ventilacijom putem vlastitih atrija, kao i niz specijaliziranih prostora za rad stručnog tima. Planirani su uredi psihologa, logopeda, socijalnih radnika i drugih stručnjaka, prostori za različite vrste procjena, terapija i timski rad s roditeljima, kao i polivalentne dvorane, knjižnica, kuhinja i blagovaonica.

Raspisivanje javnog natječaja za izvođača radova po FIDIC žutoj knjizi očekuje se do ljeta nakon čega slijedi odabir izvođača s obvezom izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, dok je početak izgradnje Centra planiran iduće godine.

Novinari su gradonačelnika Tomislava Šutu pitali hoće li kapaciteti za 140 korisnika biti dovoljni.

"Što se tiče samoga Centra za autizam, danas ste vidjeli predstavljanje ključnog projekta gdje idemo u onaj najbitniji dio - njegovu samu izgradnju. Predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu, očekujemo da sam postupak natječaja bude dovršen do ljeta ove godine. Što se tiče kapaciteta, kolegica je rekla da će biti za 140 djece, a hoće li biti više vidjet ćemo dalje kroz glavni projekt. U sve će se uključiti i Centar Juraj Bonači i mislim da ćemo imati dovoljno kapacitete u oba centra. Naravno, otvoreni smo za diskusiju, za javnu raspravu, to uopće nije upitno. Mislim da je ključno da su se stvari pokrenule, da ovo nije samo puko obećavanje nego izvršavanje onoga što je potrebno svim korisnicima i da se ova priča završi. Ključno je istaknuti da su osigurana sredstva i da u tome imamo potporu Ministarstva obrazovanja i Ministarstva socijalne skrbi, ali u sve će se uključiti i Ministarstvo zdravstva i SDŽ. Ključna je izmjena statuta i redefiniranje određenih stvari. Kroz naš današnji sastanak smo utvrdili da se te stvari čim prije trebaju točno redefinirati, da u cijelom obimu usluga bude obuhvaćena. Govorimo o djeci do 21. godine i nakon 21. godine i da na taj način cijelu priču zaključimo", odgovorio je Šuta.

Šuta je dodao da je projektant dobivao inpute od stručnih službi. Pojasnio je da očekuje dovršenje natječaja do ljeta ove godine.

"Onaj tko dobije posao kao izvođač na javnom natječaju, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu. To je po svim pravilima FIDIC žute knjige i u rokovima koji će biti postavljeni. Nadam se da će u rokovima koji su ispred nas sve biti odrađeno. Ključno je da se projekt pokrenuo, da ima izvor financiranja i da ide svojim smjerom. Onaj trenutak kada krenu radovi možemo kazati da vidimo svjetlo na kraju tunela", kaže Šuta. Točne rokove nije dao, ali nada se da bi sve moglo biti gotovo do 2029. godine.

Što dok se ne izgradi novi Centar?

"Ravnateljica je odgovorna osoba, od nje se očekuje da ponudi jasna rješenja i ja kao gradonačelnik ću učiniti sve ukoliko postoji potreba za dodatnim prostorijama, da se to osigura", kaže Šuta.

Što je s tužbom roditelja prema Gradu?

"Ne znam zašto se tužbe nisu pokretale ranije dok je vladao nered, ali u niti godinu dana mandata otkad sam ovdje sa suradnicima prionuli smo rješavanju ovog problema. Žao mi je što u prethodnim razdobljima ovaj problem nije riješen, što se nije ovako prezentiralo. Ne želim o prošlosti razgovarati, roditelje ne zanima što je bilo u prošlosti. Postoji problem koji treba riješiti, tu smo da ga riješimo i rješavamo ga. Uvjeren sam da će biti riješen", kaže Šuta.

Župan SDŽ Blaženko Boban zahvalio se ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću na dolasku u Split.

"Na radnom sastanku smo razgovarali o nizu tema vezanih uz SDŽ. Izrazili smo spremnost sudjelovanja u sufinanciranju aktivnosti i programa u Centru nakon njegove izgradnje. Gotovo 25 posto djece dolazi van grada, s područja županije. Razgovarali smo i o umirovljeničkim domovima u našoj županiji. Ove godine čeka nas početak radova u dva doma - u Aržanu i Vrlici", kazao je ovom prigodom župan Boban te pojasnio što je s projektom u Dugopolju.

A što je s napuštenim školama po otocima i Zagori?

"Napravili smo registar napuštenih škola po otocima i u Dalmatinskoj zagori. Neke škole smo dali na korištenje određenim udrugama koje su vezane uz prirodu, školu u Dragljanima smo prenamijenili u umirovljenički dom. Kroz par mjeseci ćemo primiti prve korisnike. Tamo ćemo imati prostora za smještanje četiri osobe s autizmom jer je to bio sastavni dio obveze kada smo kandidirali taj projekt. 247 osoba s područja vrgoračkog područja ćemo vaninstitucionalno opsluživat. Mi registar imamo, a ako je netko zainteresiran i ima potrebu za takvim prostorima može nam se javiti. Mi smo spremni pomoći u adaptaciji", pojasnio je župan Boban.

Sastanku je nazočila i državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić.

"Svjesni smo problema, svjesni smo i da su roditelji izgubili strpljenje i zbilja želimo napraviti ono što je najbolje moguće, kako za naše najmlađe, tako i za one starije korisnike Centra za autizam. Moramo promišljati na način što je sve potrebno u budućnosti, u kojem smjeru moramo ići i koji je najbrži način na koji možemo doći do rezultata. Prezentirani Centar za autizam me se zbilja dojmio. Vjerujem da će ovi prostori značajno promijeniti dinamiku rada zaposlenika Centra za autizam, ali i Juraj Bonačija, kao i kvalitetu usluge korisnicima. Zahvaljujem se i ministru Ružiću na razumijevanju i brzini djelovanja na izmjeni statuta, ali na njegovoj želji da se i ministarstvo uključi te da nađemo zajedničko rješenje na razini Županije i Grada koje će biti na dobrobit svih naših korisnika. Vjerujem da će već iduće kalendarske godine krenuti radovi na izgradnji Centra", kazala je Mužinić Bikić.

"Želim čestitati autorima, kao i onima koji su davali svoje sugestije. Meni se čini da je projekt iznimno vrijedan, ali konačni sud dat će oni koji će tamo boraviti. Mislim da je posebno vrijedno što kroz javnu raspravu postoji prostor da se unesu poboljšanja", kazao je ovom prigodom, među ostalim, ministar Ružić.