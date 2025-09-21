UDRUGA ZA ODRŽIVI RAZVOJ: "Osejava pripada građanima Makarske i nije poligon za političke igrice"

Udruga za održivi razvoj Osejava pozdravila je odluku župana Blaženka Bobana da s dnevnog reda Županijske skupštine povuče točku o prodaji dijela državne šume na Osejavi, ali upozoravaju da je riječ tek o privremenom zaustavljanju „štetne odluke do koje nikada nije smjelo ni doći“.

U priopćenju ističu da je sadašnja situacija posljedica godinama loših političkih odluka, pogodovanja i propusta i SDP-a i HDZ-a. Podsjetili su kako su još 2006. godine upravo te dvije stranke donijele prostorni plan koji je uveo tzv. sportsko-rekreacijsku zonu Platno, čime je Osejava prvi put „obilježena“ kao prostor za zahvate.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Daljnjim izmjenama prostornog plana 2020. godine HDZ je omogućio prenamjenu čestica u turističku zonu, dok je SDP 2023. zadržao tu namjenu, umjesto da ih vrati u šumsko područje. Prema navodima Udruge, gradska administracija izdala je i lokacijsku dozvolu investitoru Olma d.o.o., što je otvorilo prostor za daljnje postupke.

– Umjesto da vidimo odluke koje trajno štite makarske poluotoke, dobivamo isključivo rješenja koja pogoduju investitorima, dok građani ostaju sami u borbi za javni prostor. Osejava pripada građanima Makarske i nije poligon za političke igrice – poručuju iz Udruge.

Istoga dana ispred zgrade Grada u Makarskoj održan je prosvjed pod nazivom „Svi za Osejavu“. Okupio je veliki broj građana Makarske i okolnih mjesta, a zajednički su poslali jasnu poruku: Osejava nije na prodaju.