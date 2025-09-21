Građani Makarske poručili: "Osejava je javno dobro i mora ostati očuvana od svake prodaje i privatizacije"

Danas se ispred zgrade Grada Makarske održalo javno okupljanje na inicijativu lokalnog SDP-a, a povodom sporne 14. točke dnevnog reda sutrašnje sjednice Županijske skupštine, koja se odnosila na prodaju parcele u državnom vlasništvu na Osejavi.

Iako je u petak objavljeno da je sporna točka povučena, dio građana ipak se okupio kako bi poslao jasnu poruku – Osejava je javno dobro i mora ostati očuvana od svake prodaje i privatizacije.

Okupljeni su istaknuli da je nužno dugoročno zaštititi Osejavu kao prirodnu i društvenu vrijednost grada, a ne prepustiti je potencijalnim interesima pojedinaca ili investitora.

Na skupu je naglašeno kako građani žele da se odluke o prostoru donose transparentno i u interesu zajednice, a današnje okupljanje shvaćaju kao upozorenje i podsjetnik da se Osejava ne smije dirati.