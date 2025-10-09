Udarna tema. Splitski vijećnici raspravljat će o budućnosti hotela Zagreb

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, koja je u tijeku u Banovini, među prvim točkama dnevnog reda naći će se i prijedlog o pokretanju inicijative za prenamjenu Hotela Zagreb u Duilovu u dom za starije osobe. Rasprava o toj temi očekuje se već na početku sjednice, kao peta točka dnevnog reda.

Gradonačelnik Tomislav Šuta naglasio je važnost ove teme i pohvalio prijedlog koji je uvršten u dnevni red.

"Smatram da je ova točka jako važna i dobro je da je predložena. Drago mi je da dolazimo do toga da Grad Split može graditi domove za starije. Do sada je bila teza da je to stvar Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije. Ovo je lokacija koju moramo utvrditi i razmotriti", rekao je Šuta tijekom sjednice.

Podsjetimo, prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za prenamjenu Hotela Zagreb u dom za starije osobe uputio je nezavisni vijećnik Davor Matijević. Riječ je o Prijedlogu dopune dnevnog reda, kojim se otvara mogućnost da Grad Split preuzme aktivniju ulogu u skrbi za starije sugrađane.

Očekuje se da će vijećnici o ovoj točki raspravljati i glasovati u ranim satima sjednice.