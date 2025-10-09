Počela nova sjednica splitskog Gradskog vijeća. Puno točaka je na dnevnom redu

U Banovini je danas započela 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj će vijećnici raspravljati o čak 49 točka dnevnog reda. Riječ je o jednoj od najopsežnijih sjednica dosad, s nizom važnih tema koje se tiču rada gradskih ustanova, komunalnih odluka, imenovanja i financijskih izvješća.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Marjan ponovno u fokusu

Na samom početku sjednice našla se odluka o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, kao i imenovanje vršitelja dužnosti na toj funkciji. Marjan, koji je već dulje u središtu javnog interesa, ponovno će biti tema rasprave zbog upravljanja zaštićenim područjem i planova za njegovo očuvanje.

Vijećnici će odlučivati i o izmjenama odluke o visini zakupnine i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova i pokretnih naprava. Ovu točku iznosi Leona Grgić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, koja će predstaviti prijedlog o novom uređenju javnog prostora na području Splita.

Na dnevnom redu su i izmjene Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća, kao i prijedlog odluke o naknadi troškova kod mijenjanja imena naselja, ulica i trgova, što predlaže pročelnica Marina Protić.

Usvajanje brojnih izvješća o radu i proračunu

Velik dio sjednice posvećen je izvješćima o izvršenju gradskih programa za 2024. godinu – od komunalne infrastrukture i tehničke kulture do socijalne skrbi, obrazovanja, kulture i sporta. Vijećnici će također raspravljati o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2024. godinu, koji predstavlja pročelnica za ekonomske poslove Olenka Dadić. Uz to, na dnevni red uvršten je i prijedlog raspodjele financijskog rezultata Grada za istu godinu.

Izvješća gradskih tvrtki i ustanova

Sjednica donosi i niz godišnjih izvješća o poslovanju gradskih tvrtki i ustanova, među kojima su Žnjan d.o.o., Splitska obala, Stano-uprava, Čistoća, Lovrinac, Parkovi i nasadi, Split parking, Promet te Vodovod i kanalizacija. Vijećnici će razmatrati i izvješće o radu Razvojne agencije Split – RaST, kao i Zavoda za prostorno uređenje.

Pred vijećnicima su i brojna imenovanja članova gradskih odbora, vijeća i komisija, uključujući Odbor za statut, Komisiju za urbanizam, Komisiju za javna priznanja te Socijalno vijeće. Predsjednik Komisije za suradnju s mladima Igor Stanišić predstavit će izbor novih članova Savjeta mladih Grada Splita.

Među dopunama dnevnog reda ističe se prijedlog vijećnika Davora Matijevića o pokretanju inicijative za prenamjenu Hotela Zagreb u dom za starije osobe, kao i nekoliko točaka koje se odnose na odricanje od prava prvokupa kulturnih dobara u povijesnoj jezgri Splita.

Sjednica s brojnim važnim odlukama

Očekuje se da će sjednica potrajati satima, s obzirom na obimnu listu tema i izvješća koja treba razmotriti. Rasprave o Marjanu, financijama i javnim površinama zasigurno će privući posebnu pažnju javnosti, a konačne odluke vijećnika imat će značajan utjecaj na funkcioniranje i daljnji razvoj grada.