Ubojica mlade Aldine traži mjere zabrane umjesto zatvora

U Kantonalnom sudu u Mostaru, pred sucem za prethodni postupak Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po prijedlogu Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara. Razlog je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Teško ubojstvo ženske osobe“ iz članka 166. stavka 1. točka a) Kaznenog zakona Federacije BiH, u vezi s „Neovlaštenim nabavljanjem, držanjem ili prodajom oružja ili bitnih dijelova oružja“ propisanog člankom 65. stavkom 1. točka a) u vezi s člankom 6. Zakona o oružju i streljivu HNK, piše Avaz.ba.

Nabavio pištolj i napao žrtvu

Kalajdžiću se stavlja na teret da je 16. studenog oko 18:00 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru (trg Ivana Krndelja bb), nakon što je prethodno ilegalno nabavio pištolj i neovlašteno ga posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu Aldinu Jahić (32), koja je tamo trenirala.

Prišao joj je i više puta udario u glavu i prsa, dok se ona branila držeći ruke ispred sebe.

U jednom trenutku izvadio je pištolj, zbog čega je oštećena, u strahu za život, potrčala prema hotelu „T..“ na trgu Ivana Krndelja bb. Građanima je preplašeno govorila da pozovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem. Zatim je ušla u restoran „B..“ i mobitelom nazvala policiju.

Osumnjičenik je, prema Tužiteljstvu HNK, tada pronašao oštećenu u toaletu restorana dok je ponovno pokušavala pozvati pomoć i ispalio smrtonosne hitce u pravcu njezine glave, od kojih je oštećena preminula na licu mjesta.

Advokat po službenoj dužnosti

Kalajdžić, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, zaposlen na benzinskoj pumpi „Energopetrol“ i nogometni sudac, na upit suca potvrdio je da mu je jasno da mu se stavlja na teret teško ubojstvo i sadržaj prijedloga za određivanje pritvora. Izjavio je da će se o tome izjasniti nakon savjetovanja s braniteljem po službenoj dužnosti, advokatom Nerminom Dizdarom.

Dizdar je istaknuo da se odbrana protivi pritvoru te je predložio da se, ako Sud smatra da postoje uvjeti, primjenom mjera zabrane pokuša postići ista svrha. Dodao je da je saslušan veći broj svjedoka i smatra da ne postoje izvanredne ili naročite okolnosti.

Kalajdžić je kratko rekao da se pridružuje navodima svog advokata.

Stav Tužiteljstva: samo pritvor

Tužiteljica Vesna Pranjić istaknula je da ostaje pri svom prijedlogu i da se protivi bilo kakvim mjerama zabrane, jer samo pritvorom može biti spriječeno ponavljanje djela i umirena javnost.

Pritvor je predložen jer posebne okolnosti opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti kazneno djelo, za koje se može izreći zatvorska kazna od najmanje tri godine ili teža. Također, pritvor je tražen zbog izvanrednih okolnosti, s obzirom na težinu djela, način izvršenja i posljedice.

U prijedlogu Tužiteljstva navedeno je da bi puštanje osumnjičenika na slobodu predstavljalo prijetnju javnom redu, budući da je u posljednje vrijeme učestalo izvršavanje teških kaznenih djela – ubojstava žena.

Rješenje o pritvoru Tužiteljstva HNK Sud će donijeti u zakonskom roku, najkasnije do kraja radnog dana.

Podsjetnik

Protiv Kalajdžića je ranije potvrđena optužnica za produženo kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti, nakon što ga je u siječnju prijavila jedna ženska osoba iz Mostara.