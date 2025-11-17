Osumnjičeni za ubojstvo mlade Aldine predan Tužiteljstvu

Anis Kalajdžić, osumnjičen za ubojstvo mlade djevojke počinjeno u nedjelju 16. studenoga u Mostaru, predan je danas u 18.30 u nadležnost Tužiteljstva Hercegovačko neretvanske županije.

Kalajdžić je uhićen neposredno nakon zločina na Trgu Ivana Krndelja, gdje je, prema navodima iz istrage, u ugostiteljskom objektu usmrtio žrtvu. Policija je na mjesto događaja stigla u roku od nekoliko minuta od prijave, ali je, prema službenim informacijama, žrtva već bila mrtva.

Nakon kriminalističke obrade i prikupljanja dokaza, osumnjičeni je uz odgovarajuću dokumentaciju predan dežurnom tužitelju koji će odlučiti o daljnjim mjerama, uključujući mogućnost prijedloga za određivanje pritvora.

Dan nakon ubojstva djevojke, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ na press konferenciji kazali su da se istraga provodi pod nadzorom Županijskog tužiteljstva te pozvalo javnost na oprez u komunikaciji zbog osjetljivosti slučaja.

Ministar Marijo Marić potvrdio je da žrtva ranije nije službeno prijavljivala nasilje policiji, iako je osumnjičeni prema njoj slao prijeteće poruke. Također je istaknuto da počinitelj nije legalno posjedovao oružje kojim je izvršeno ubojstvo.

Na konferenciji je potvrđeno da je protiv njega ranije podignuta optužnica zbog ugrožavanja sigurnosti u drugom slučaju, a ročište je bilo zakazano, piše Hercegovina info.