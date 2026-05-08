Cemex potvrdio status nositelja certifikata Poslodavac Partner

Cemex Hrvatska potvrdio je status poslodavca koji prati visoke standarde razvoja ljudskih resursa ponovnom procjenom i dobivanjem certifikata Poslodavac Partner koji dodjeljuje SELECTIO Grupa.

Ovaj se certifikat dodjeljuje organizacijama koje kroz neovisnu stručnu evaluaciju dokažu da upravljaju ljudskim resursima u skladu s najboljim svjetskim praksama, a prati procjenu cjelokupnog ciklusa zaposlenika, od privlačenja i odabira kandidata, uvođenja u posao i razvoja kompetencija, sve do angažmana, napredovanja i odlaska iz organizacije. Cemex Hrvatska pokazao je izvrsnost u svim ključnim područjima tog ciklusa. Posebno se ističe područje privlačenja i zapošljavanja, u kojemu je kompanija ostvarila maksimalni mogući rezultat. To potvrđuje da su procesi regrutacije, selekcije, employer brandinga i zaposleničkog iskustva izgrađeni s jednakom razinom pažnje i sustavnosti.

“U vremenu u kojem se očekivanja i potrebe naših zaposlenika brzo mijenjaju, a organizacijski i poslovni prioriteti otvaraju nove izazove, certifikat Poslodavac Partner služi nam kao važan orijentir. Pomaže nam usmjeriti aktivnosti te istovremeno potvrđuje našu predanost kontinuiranom unapređenju praksi upravljanja ljudskim resursima“, rekla je Mirela Kotarac, članica Uprave i direktorica ljudskih resursa Cemexa Hrvatska.

Uvođenje u rad, edukacije i razvoj

U području uvođenja i razvoja zaposlenika, Cemex Hrvatska primjenjuje strukturirani program uvođenja s kolegom (Buddy Onboarding Program) koji novim zaposlenicima osigurava podršku od prvog dana, a liderske kompetencije procjenjuju se kroz 360° procjenu. Organizacija ulaže u širok portfelj edukacija, uključujući Cemexove interne akademije u sklopu Sveučilišta Cemex (Procurement Academy, program Digital Forward Essentials i sl.), a poseban naglasak stavlja na edukacije iz područja zdravlja i sigurnosti usmjerene na jačanje kulture zajedničke odgovornosti, prevenciju ozljeda i primjenu sigurnosnih ponašanja na radnom mjestu i izvan njega (Zero4Life Together). Istovremeno, Cemex Hrvatska razvija snažnu mrežu internih trenera i mentora s formaliziranim sustavom konkretnog nagrađivanja njihovog doprinosa.

Briga o dobrobiti zaposlenika

Transparentnost sustava nagrađivanja posebno se ističe kroz individualne izvještaje o ukupnim godišnjim primanjima (Total Reward izjave) koje svakom zaposleniku pružaju jasan uvid u ukupnu vrijednost organizacijske investicije u njega. Briga o dobrobiti zaposlenika provodi se kroz zdravstvene inicijative, prevenciju izgaranja i programe ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

„Cemex Hrvatska sustavno iz godine u godinu potvrđuje kvalitetu HR procesa, što je posebno izazovno ostvariti u regiji sa svojim lokalnim specifičnostima tržišta rada. Vrlo visoke rezultate Cemex Hrvatska ostvaruje u koracima selekcijskog procesa koji osiguravaju kvalitetno iskustvo kandidata, a nastavljaju se izvrsnim iskustvom zaposlenika pri uvođenju u posao, gdje je svakom zaposleniku omogućeno mentorstvo. Zaposlenicima je omogućen iznadprosječan broj materijalnih i nematerijalnih benefita, a tvrtka posebnu pažnju stavlja na brigu o tjelesnom, mentalnom i financijskom zdravlju zaposlenika”, rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica odjela za HR savjetovanje iz SELECTIO Grupe.

Evaluacijska metodologija certifikata Poslodavac Partner, razvijena uz doprinos više od pedeset HR profesionalaca, jedina je u regiji koja istovremeno uzima u obzir perspektive poslodavca i zaposlenika.