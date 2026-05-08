Sinjski učenik među najboljima u državi: Do zlata mu nedostajalo svega 0,22 boda

Odlične vijesti stigle su s državnog natjecanja strukovnih škola WorldSkills Croatia 2026 za Tehničku i industrijsku školu Ruđera Boškovića u Sinju. Učenik Stipe Ćurković osvojio je drugo mjesto u disciplini Kućne instalacije među osam najboljih škola iz cijele Hrvatske.

Do zlatne medalje nedostajalo mu je svega 0,22 boda, no rezultat koji je ostvario predstavlja velik uspjeh za školu i njegove mentore.

Iz škole su čestitali Stipi, njegovu mentoru Zvonimiru Matiću te nastavnicima sektora strojarstva na izvrsnom rezultatu i uloženom radu.

Posebnu zahvalu uputili su i obrtniku Petru Stupalu te tvrtki VGH instalacije, kod kojih učenik obavlja praktičnu nastavu.

“Ponosni smo na uspjeh našeg učenika i zahvalni smo mu na dostojnom predstavljanju škole i struke”, poručili su iz škole.