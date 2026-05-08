Close Menu

Dalija Orešković: "Hvala partizanima i svima budnima u današnje vrijeme"

“Zagreb zna što je bilo 8. svibnja 1945.g.! Dragi naš grade, sretan ti Dan oslobođenja!", napisala je

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama povodom Dana oslobođenja Zagreba i Dana pobjede u Europi te objavila poduži status o antifašizmu, NDH i povijesnom revizionizmu.

“Zagreb zna što je bilo 8. svibnja 1945.g.! Dragi naš grade, sretan ti Dan oslobođenja!

Zna i ostatak Europe koji na današnji datum obilježava kraj II. svjetskog rata, poznat kao Dan pobjede u Europi, Victory Day. Toga dana 1945.g. nacistička Njemačka je službeno kapitulirala pred saveznicima. Toga istoga dana, ulaskom partizana u Zagreb, okončan je ustaški režim NDH i fašistička, kvislinška vlast Ante Pavelića.

Sljedbenicima ustaške i fašističke NDH, je loša bila ta četr'es' peta, rasula ih preko svijeta. U današnje vrijeme obraćaju se glavama koje ne znaju što je bilo, praznim kao da su neispisane ploče, i tumače im neku drugačiju, falsificiranu verziju povijesti, po kojoj bi na dan kada ostatak Europe slavi pobjedu i kraj fašizma, u Zagrebu počela okupacija od strane onih koji su taj fašizam pobijedili.

Uz blagoslov i podršku vladajuće većine, rehabilitiran je ustaški, a time i fašistički pozdrav Za dom spremni. Njegova sve češća pojava i uporaba u javnom prostoru, opravdava se izmišljenim tumačenjem da je taj pozdrav u Domovinskom ratu stekao neku drugu konotaciju. Nije, konotacija je samo jedna.

Također uz blagoslov i podršku vladajuće većine, sve više se nameću falsificirane teze o navodnoj okupaciji koja je započela na današnji dan, te je trajala do Domovinskog rata u kojem je Hrvatska napokon oslobođena. U toj izmišljenoj povijesti, s poremećenim postavkama u glavi, Jugoslavija je napokon umrla tek prošlog ljeta, kada su crnokošuljaši započeli svoju turneju i manifest za novo vrijeme, novih ljudi, "u" Hrvatskoj koja se opet budi.

No Zagreb je bio i ostao budan i u vrijeme najvećeg civilizacijskog mraka za vrijeme NDH. Zagreb je bio centar otpora i antifašističkog, partizanskog pokreta. Zagreb pamti i zlo, i one koji su pobijedili to zlo. Zagreb još uvijek ima građane koji su i noću budni, i kojima je dosta povijesnog revizionizma, relativiranja i rehabilitiranja poraženih ideologija iz II. svjetskog rata.

Manifestacija Trnjanski krijesovi obilježava pobjedu nad fašizmom i komemoriranje svih koji su pali u borbi za slobodu. U vremenima ponovnog buđenja tog zla, podršku obilježavanju te manifestacije trebali bi dati svi normalni, slobodnomisleći građani koji se po pitanju odnosa između fašizma i antifašizma svrstavaju na ispravnu i pobjedničku stranu povijesti.

Razdjelnica je jasna. Oni kojima je 8. svibnja 1945.g. započela okupacija, oni za koje su borci protiv fašizma okupatori, su ustaše i fašisti. Takvi bi poziciju poraženih u II. svjetskom ratu danas htjeli pretvoriti u svoju vlast u državi.

Hrvatska je antifašistička država. Građani Zagreba danas obilježavaju ustavne temelje naše države.

Hvala partizanima, i svima budnima u današnje vrijeme!”, napisala je Orešković.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
4
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
5