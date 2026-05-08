Dalija Orešković: "Hvala partizanima i svima budnima u današnje vrijeme"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama povodom Dana oslobođenja Zagreba i Dana pobjede u Europi te objavila poduži status o antifašizmu, NDH i povijesnom revizionizmu.

“Zagreb zna što je bilo 8. svibnja 1945.g.! Dragi naš grade, sretan ti Dan oslobođenja!

Zna i ostatak Europe koji na današnji datum obilježava kraj II. svjetskog rata, poznat kao Dan pobjede u Europi, Victory Day. Toga dana 1945.g. nacistička Njemačka je službeno kapitulirala pred saveznicima. Toga istoga dana, ulaskom partizana u Zagreb, okončan je ustaški režim NDH i fašistička, kvislinška vlast Ante Pavelića.

Sljedbenicima ustaške i fašističke NDH, je loša bila ta četr'es' peta, rasula ih preko svijeta. U današnje vrijeme obraćaju se glavama koje ne znaju što je bilo, praznim kao da su neispisane ploče, i tumače im neku drugačiju, falsificiranu verziju povijesti, po kojoj bi na dan kada ostatak Europe slavi pobjedu i kraj fašizma, u Zagrebu počela okupacija od strane onih koji su taj fašizam pobijedili.

Uz blagoslov i podršku vladajuće većine, rehabilitiran je ustaški, a time i fašistički pozdrav Za dom spremni. Njegova sve češća pojava i uporaba u javnom prostoru, opravdava se izmišljenim tumačenjem da je taj pozdrav u Domovinskom ratu stekao neku drugu konotaciju. Nije, konotacija je samo jedna.

Također uz blagoslov i podršku vladajuće većine, sve više se nameću falsificirane teze o navodnoj okupaciji koja je započela na današnji dan, te je trajala do Domovinskog rata u kojem je Hrvatska napokon oslobođena. U toj izmišljenoj povijesti, s poremećenim postavkama u glavi, Jugoslavija je napokon umrla tek prošlog ljeta, kada su crnokošuljaši započeli svoju turneju i manifest za novo vrijeme, novih ljudi, "u" Hrvatskoj koja se opet budi.

No Zagreb je bio i ostao budan i u vrijeme najvećeg civilizacijskog mraka za vrijeme NDH. Zagreb je bio centar otpora i antifašističkog, partizanskog pokreta. Zagreb pamti i zlo, i one koji su pobijedili to zlo. Zagreb još uvijek ima građane koji su i noću budni, i kojima je dosta povijesnog revizionizma, relativiranja i rehabilitiranja poraženih ideologija iz II. svjetskog rata.

Manifestacija Trnjanski krijesovi obilježava pobjedu nad fašizmom i komemoriranje svih koji su pali u borbi za slobodu. U vremenima ponovnog buđenja tog zla, podršku obilježavanju te manifestacije trebali bi dati svi normalni, slobodnomisleći građani koji se po pitanju odnosa između fašizma i antifašizma svrstavaju na ispravnu i pobjedničku stranu povijesti.

Razdjelnica je jasna. Oni kojima je 8. svibnja 1945.g. započela okupacija, oni za koje su borci protiv fašizma okupatori, su ustaše i fašisti. Takvi bi poziciju poraženih u II. svjetskom ratu danas htjeli pretvoriti u svoju vlast u državi.

Hrvatska je antifašistička država. Građani Zagreba danas obilježavaju ustavne temelje naše države.

Hvala partizanima, i svima budnima u današnje vrijeme!”, napisala je Orešković.