Znanstvenici upozoravaju: Samo jedna neprospavana noć može oštetiti mozak

Znanstvenici upozoravaju da čak i samo jedna neprospavana noć može ostaviti ozbiljne posljedice na mozak i pamćenje. Novo istraživanje pokazalo je da nedostatak sna može izazvati promjene slične onima koje se povezuju s Alzheimerovom bolešću.

Tim istraživača sa Sveučilišta u Ibadanu u Nigeriji analizirao je medicinske studije objavljene tijekom posljednjih 25 godina, koje su proučavale povezanost sna, pamćenja i funkcije mozga. Zaključili su da već jedna besana noć može dovesti do slabljenja pamćenja i poremetiti komunikaciju između moždanih stanica.

Osim toga, istraživanje pokazuje da nedostatak sna otežava stvaranje novih moždanih stanica te omogućuje nakupljanje toksina u mozgu. Upravo su takve promjene karakteristične i za Alzheimerovu bolest, najčešći oblik demencije.

Prema podacima američkog Nacionalnog instituta za starenje, Alzheimerova bolest čini između 60 i 80 posto svih slučajeva demencije u SAD-u.

Ipak, znanstvenici naglašavaju da nema razloga za paniku. Negativni učinci neprospavane noći mogu se ublažiti i poništiti kvalitetnim snom, a pomoći može čak i kratko dnevno drijemanje.