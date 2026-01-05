U Supetru se okupila šačica desničara, poručili Ivani Marković da "ovo nije Jugoslavija"

Ispred murala s imenom vukovarskog heroja Jean-Michele Nicoliera u Supetru okupili su se u 11 sati desničari predvođeni Draženom Keleminecom.

Poručili su supetarskoj gradonačelnici Ivani Marković koja je naložila uklanjanje znakova HOS-a s murala da "ovo nije Jugoslavija".

"Znamo, Ivana Marković, da ti ne voliš Hrvatsku, da ti patiš još za Jugoslavijom', kazao je, među ostalim, u svom govoru Dražen Keleminec.

Na prosvjedu se okupila tek šačica ljudi, a na okupljanje je prije koji dan pozvala Autohtona – Hrvatska stranka prava (A-HSP). Kako je stajalo u njihovom javnom pozivu, okupljanje je planirano za današnji dan u 11 sati pred zgradom gradske uprave U Supetru, na adresi Vlačica 5.

Akcija je dobila naziv “Operacija Crvena krpa”, a povod okupljanja je uklanjanje murala posvećenog pripadnicima HOS-a. U pozivu se navodi kako je mural uklonjen “od strane komunistički zadojene gradonačelnice Ivane Marković”, a sudionike se pozivalo da ponesu hrvatske zastave.