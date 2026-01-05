Dalija Orešković: "Nije nam Thompson mjerna jedinica"

Autohtona – Hrvatska stranka prava (A-HSP) najavila je prije koji dan novo javno okupljanje, ovog puta u Supetru. Kako je stojalo u njihovom javnom pozivu, okupljanje je planirano za današnji dan u 11 sati pred zgradom gradske uprave U Supetru, na adresi Vlačica 5.

Akcija je dobila naziv “Operacija Crvena krpa”, a povod navodnog okupljanja je uklanjanje murala posvećenog pripadnicima HOS-a. U pozivu se navodi kako je mural uklonjen “od strane komunistički zadojene gradonačelnice Ivane Marković”, a sudionike se pozivalo da ponesu hrvatske zastave.

Riječ je o još jednoj u nizu akcija koje A-HSP javno naziva “operacijama”. Proteklog mjeseca već su organizirali okupljanje ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, tada pod nazivom “Operacija Auf Wiedersehen”.

O svemu se na svom Facebook profilu oglasila Dalija Orešković. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

U vremenima kada USA kreće putem fašizma, nije dobro da Hrvatska bude plodno tlo za povrarak ustaških i fašističkih pokliča i parola. Dopuštanjem fašističke turneje pokliča za dom spremni, Plenkovićeva vlast se već svrstala tamo gdje nije trebala.

Keleminčeva putujuća skupina upravo započinje svoj protuustavan proustaški skup pod ponistrom gradske uprave na Supetru.

Ovakvi sramotni prizori mogući su samo zato što Hrvatska ima vlast koja ne poštuje i ne štiti ni dom, ni domovinu.

Dom je tamo gdje živi naša intima, tamo gdje si svoj unutar svog praga. Poštivanje te privatnosti trebao bi biti temelj pristojnog i cuviliziranog društva.

Domovina je zboj svih naših domova i identiteta koje živimo sa svim našim međusobnim različitostima. Pa i po pitanju glazbe koju netko sluša ili ne sluša. Nije nam Thompson mjerna jedinica.

Poštivanje ustavnih vrednota te naše domovine je obaveza svih nas kao državljana, ali i svake izabrane vlasti.

Plenkovićeva, HDZ-ova vlast, dopušta proustaškoj huškačkoj skupini da nas uznemirava i da nam prijeti na pragu naših privatnih domova. Još gore, dopušta i da se ustaškim pokličem napada domovina, identitet i država.

HOS-ov "za dom spremni" je ustaška propaganda. Keleminčeva putujuća skupina možda na prvu djeluje kao skup ridikula. Ali navikavanjem čak i na takve ridikulozne primjere fašizma, dopuštamo da on pusti korijenje.

U vremenima kada USA kreće putem fašizma, i sve što nam je bilo do jučer nezamislivo odjednom postaje novo normalno, Hrvatska ne smije biti plodno tlo za povratak ustaških i fašističkih pokliča i parola.

Uvijek ima spremnih za napad na naš dom pod izlikom da im nismo po volji. Uvijek ima spremnih i za predaju i prodaju domovine u kojoj više ne bi bilo naših domova.

Dragi Supetrani, niste sami! Kelemincu i njegovima, kao i HDZ-u koji im ovo dopušta, dajte do znanja da je Hrvatska utemeljena na vrijednostika antifašizma i da će takva ostati unatoč svim domaćim i stranim prijetnjama.