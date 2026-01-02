Nakon Tomaševića kreću na Ivanu Marković. A-HSP najavio prosvjed na Braču: "Komunistički zadojena gradonačelnica uklonila mural"

Autohtona – Hrvatska stranka prava (A-HSP) najavila je novo javno okupljanje, ovog puta u Supetru. Kako stoji u njihovom javnom pozivu, planiraju održati prosvjed u ponedjeljak, 5. siječnja u 11 sati ispred zgrade gradske uprave na adresi Vlačica 5.

Akcija je dobila naziv “Operacija Crvena krpa”, a povod navodnog okupljanja je uklanjanje murala posvećenog pripadnicima HOS-a. U pozivu se navodi kako je mural uklonjen “od strane komunistički zadojene gradonačelnice Ivane Marković”, a sudionike se poziva da ponesu hrvatske zastave.

Riječ je o još jednoj u nizu akcija koje A-HSP javno naziva “operacijama”. Proteklog mjeseca već su organizirali okupljanje ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, tada pod nazivom “Operacija Auf Wiedersehen”.

U pozivu na okupljanje u Supetru poručuju i kako, citiramo, “napad na HOS znači napad na Domovinski rat” te poziv zaključuju riječima “dijelite ovaj poziv”.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković ranije je javno naglašavala svoj stav prema isticanju ratnih obilježja i simbolike koja izaziva društvene podjele, no zasad se nije službeno oglasila povodom najavljenog prosvjeda.

Najavljeno okupljanje je uredno prijavljeno kao javni skup, a očekuje se i prisutnost policije radi održavanja reda i sigurnosti.

Dalmacija Danas nastavit će pratiti razvoj događaja.