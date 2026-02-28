U nesreći u Dicmu životno su ugrožene 19-godišnjakinja i 17-godišnjakinja

Četiri ženske osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se dogodila u Dicmu. Njihov je automobil sletio s ceste na izlazu iz Dicma na strani prema Sinju, a automobil je završio na krovu.

Na teren su odmah izišli djelatnici DVD-a Dicmo i JVP-a Sinj, kao i policija i vozila Hitne pomoći.

– Danas u 11.45 u Dicmu se dogodila prometna nesreća u kojoj je jedno vozilo izletjelo izvan kolnika. Četiri osobe zatražile su liječničku pomoć.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, jedna punoljetna (2007. godište) i jedna maloljetna (2009.) ženska osoba s teškim višestrukim ozljedama životno su ugrožene i hospitalizirane su na Jedinici intenzivnog liječenja. Druge dvije maloljetne ženske osobe (2008. godište) također imaju teške ozljede, no njihovo stanje trenutno je stabilno. Medicinska obrada i dalje je u tijeku.