Sve žurne službe na terenu: Auto sletio i prevrnuo se kod Dicma, više je ozlijeđenih osoba

U Dicmu, na predjelu Mojanka, danas je došlo do slijetanja osobnog automobila s ceste. Dojava o nesreći zaprimljena je u 11:37 sati.

Na mjesto događaja, na izlazu iz Dicma prema Sinju na državnoj cesti D1, odmah su upućene sve žurne službe. Interveniraju policija, hitna medicinska pomoć i vatrogasci, a na terenu su pripadnici DVD-a Dicmo i Javne vatrogasne postrojbe Sinj.

U nesreći su ozlijeđene četiri ženske osobe. Na terenu su tri tima hitne medicinske pomoći.

Promet se odvija usporeno, ali bez većih zastoja jer se automobil nalazi dvadesetak metara od ceste. Okolnosti nesreće zasad nisu poznate.