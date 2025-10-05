U jednom dijelu zemlje pada snijeg. Ovakvo je stanje u prometu u Hrvatskoj

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac, na 86.+900 kilometru između čvorova Popovača i Križ u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća. Promet se odvija jednim prometnim trakom, a formirana je kolona duga oko osam kilometara. Vozačima se savjetuje strpljenje te da poštuju upute policije i prometne signalizacije.
POMORSKI PROMET Više linija danas ne plovi zbog vremenskih uvjeta
Jak vjetar stvara probleme u prometu
Zbog jakog vjetra, promet je ograničen na nekoliko važnih dionica:
- A6 Rijeka–Zagreb: otvorena samo za osobna vozila između čvorova Delnice i Kikovica; ostala vozila preusmjeravaju se državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.
- A7 Rijeka istok–Šmrika: zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle.
- Jadranska magistrala (DC8): zabrane vrijede između Bakra i Karlobaga za više skupina vozila, uključujući autobuse na kat, kampere i dostavna vozila.
Vozači su upozoreni na odrone i mokre kolnike, osobito na Jadranskoj magistrali i cestama u Gorskom kotaru.
Stanje na cestama i vremenski uvjeti
U Gorskom kotaru povremeno pada snijeg, a u većem dijelu zemlje kolnici su mokri i sklizki. Zbog obilnije kiše mjestimice se zadržava voda na kolniku, što povećava rizik od prometnih nezgoda. HAK apelira na vozače da prilagode brzinu i održavaju sigurnosni razmak.
Na državnoj cesti DC75 između Novigrada i Poreča vozi se jednim trakom zbog vode na kolniku, dok je na autocesti A1 kod Otočca promet usporen zbog sanacije mosta Babića.
Sportski događaji uzrokuju zatvaranja i usporenja
Danas se održava niz sportskih manifestacija koje privremeno zatvaraju prometnice:
- Automobilistička utrka u Skradinu zatvorila je DC56 do 18 sati, a obilazak vodi preko autoceste A1.
- ERC Croatia Rally uzrokuje zatvaranja lokalnih i državnih cesta u Krapinsko-zagorskoj županiji.
- CRO Race 2025 prolazi kroz Zagrebačku županiju i Grad Zagreb između 11:00 i 15:30 sati. Očekuju se značajna usporenja i kašnjenja javnog prijevoza zbog privremene regulacije prometa.
U Zagrebu će od 13:30 do 17:00 sati biti djelomično zatvorene glavne avenije: Slavonska, Vukovarska, Većeslava Holjevca, Dubrovnik i Most slobode.
Radovi i zatvaranja na autocestama
Zbog brojnih radova, promet je usporen ili preusmjeren na više važnih dionica:
- A1: između Žute Lokve i Otočca vozi se dvosmjerno zbog sanacije Babića mosta.
- A3: između Lužana i Slavonskog Broda promet teče jednim kolnikom.
- A7: radovi između čvorova Učka i Rijeka zapad uz ograničenje brzine.
- A2 Zagreb–Macelj: zatvoren ulazni i izlazni krak čvora Sveti Križ Začretje prema Zagrebu.
- A6: zatvoren ulaz čvora Vrbovsko prema Rijeci.
Na državnim cestama diljem zemlje, uključujući DC1, DC5, DC28, DC38 i DC46, uvedene su privremene obustave prometa zbog sanacija, a vozači se upućuju na obilaznice.
Najave novih radova i posebne regulacije
Od 6. listopada počinju novi radovi na više dionica:
- DC210 u Virju,
- DC75 između Novigrada i Poreča,
- te radovi na autocesti A3 između Rugvice i Ivanić Grada.
Radovi će potrajati od nekoliko dana do 2026. godine, ovisno o projektu.
Zbog prolaska izvanrednih prijevoza na autocesti A6 i drugim glavnim pravcima, u nadolazećim danima očekuju se kratkotrajna zaustavljanja prometa tijekom noći i ranog jutra.
Od 7. do 16. listopada pripadnici Pukovnije vojne policije provode hodnju od Zagreba do Vukovara u znak sjećanja na poginule branitelje. Trasa prolazi kroz niz naselja u Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tijekom prolaska kolone očekuju se kratkotrajna zaustavljanja prometa.
Savjeti za vozače
HAK upozorava sve sudionike u prometu na povećan oprez, osobito zbog promjenjivih vremenskih prilika i brojnih događanja.
Vozači se pozivaju da:
- redovito provjeravaju stanje na cestama putem HAK-ove aplikacije i DHZ-ovih meteoroloških izvješća,
- pripaze na bicikliste, motocikliste i mopediste, kojih je sve više na cestama,
- poštuju prometne propise i privremene regulacije prometa.