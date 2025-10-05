U jednom dijelu zemlje pada snijeg. Ovakvo je stanje u prometu u Hrvatskoj

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac, na 86.+900 kilometru između čvorova Popovača i Križ u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća. Promet se odvija jednim prometnim trakom, a formirana je kolona duga oko osam kilometara. Vozačima se savjetuje strpljenje te da poštuju upute policije i prometne signalizacije.

Jak vjetar stvara probleme u prometu

Zbog jakog vjetra, promet je ograničen na nekoliko važnih dionica:

A6 Rijeka–Zagreb: otvorena samo za osobna vozila između čvorova Delnice i Kikovica; ostala vozila preusmjeravaju se državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.

A7 Rijeka istok–Šmrika: zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle.

Jadranska magistrala (DC8): zabrane vrijede između Bakra i Karlobaga za više skupina vozila, uključujući autobuse na kat, kampere i dostavna vozila.

Vozači su upozoreni na odrone i mokre kolnike, osobito na Jadranskoj magistrali i cestama u Gorskom kotaru.

Stanje na cestama i vremenski uvjeti

U Gorskom kotaru povremeno pada snijeg, a u većem dijelu zemlje kolnici su mokri i sklizki. Zbog obilnije kiše mjestimice se zadržava voda na kolniku, što povećava rizik od prometnih nezgoda. HAK apelira na vozače da prilagode brzinu i održavaju sigurnosni razmak.

Na državnoj cesti DC75 između Novigrada i Poreča vozi se jednim trakom zbog vode na kolniku, dok je na autocesti A1 kod Otočca promet usporen zbog sanacije mosta Babića.

Sportski događaji uzrokuju zatvaranja i usporenja

Danas se održava niz sportskih manifestacija koje privremeno zatvaraju prometnice:

Automobilistička utrka u Skradinu zatvorila je DC56 do 18 sati, a obilazak vodi preko autoceste A1.

ERC Croatia Rally uzrokuje zatvaranja lokalnih i državnih cesta u Krapinsko-zagorskoj županiji.

CRO Race 2025 prolazi kroz Zagrebačku županiju i Grad Zagreb između 11:00 i 15:30 sati. Očekuju se značajna usporenja i kašnjenja javnog prijevoza zbog privremene regulacije prometa.

U Zagrebu će od 13:30 do 17:00 sati biti djelomično zatvorene glavne avenije: Slavonska, Vukovarska, Većeslava Holjevca, Dubrovnik i Most slobode.

Radovi i zatvaranja na autocestama

Zbog brojnih radova, promet je usporen ili preusmjeren na više važnih dionica:

A1: između Žute Lokve i Otočca vozi se dvosmjerno zbog sanacije Babića mosta.

A3: između Lužana i Slavonskog Broda promet teče jednim kolnikom.

A7: radovi između čvorova Učka i Rijeka zapad uz ograničenje brzine.

A2 Zagreb–Macelj: zatvoren ulazni i izlazni krak čvora Sveti Križ Začretje prema Zagrebu.

A6: zatvoren ulaz čvora Vrbovsko prema Rijeci.

Na državnim cestama diljem zemlje, uključujući DC1, DC5, DC28, DC38 i DC46, uvedene su privremene obustave prometa zbog sanacija, a vozači se upućuju na obilaznice.

Najave novih radova i posebne regulacije

Od 6. listopada počinju novi radovi na više dionica:

DC210 u Virju,

DC75 između Novigrada i Poreča,

te radovi na autocesti A3 između Rugvice i Ivanić Grada.

Radovi će potrajati od nekoliko dana do 2026. godine, ovisno o projektu.

Zbog prolaska izvanrednih prijevoza na autocesti A6 i drugim glavnim pravcima, u nadolazećim danima očekuju se kratkotrajna zaustavljanja prometa tijekom noći i ranog jutra.

Od 7. do 16. listopada pripadnici Pukovnije vojne policije provode hodnju od Zagreba do Vukovara u znak sjećanja na poginule branitelje. Trasa prolazi kroz niz naselja u Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tijekom prolaska kolone očekuju se kratkotrajna zaustavljanja prometa.

Savjeti za vozače

HAK upozorava sve sudionike u prometu na povećan oprez, osobito zbog promjenjivih vremenskih prilika i brojnih događanja.

Vozači se pozivaju da:

redovito provjeravaju stanje na cestama putem HAK-ove aplikacije i DHZ-ovih meteoroloških izvješća,

pripaze na bicikliste, motocikliste i mopediste, kojih je sve više na cestama,

poštuju prometne propise i privremene regulacije prometa.