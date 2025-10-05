POMORSKI PROMET Više linija danas ne plovi zbog vremenskih uvjeta

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i tehničkih okolnosti, u nedjelju 5. listopada u prekidu je više državnih brodskih, trajektnih i katamaranskih linija diljem Jadrana, izvijestila je Jadrolinija.

U prekidu su brodske linije:

Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ

Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak

Također ne prometuju trajekti na linijama:

Prizna – Žigljen

Sumartin – Makarska

Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje

Od katamaranskih linija, u prekidu su:

Split – Milna – Hvar – Korčula – Dubrovnik

Sobra (Mljet) – Šipanska Luka – Dubrovnik

Split – Bol – Jelsa

Vis – Split

Novalja – Rab – Rijeka

Rijeka – Cres – Unije – Mali Lošinj

Zadar – Pula

Dubrovnik – Korčula – Ubli

Ubli – Vela Luka – Hvar – Split

Izmjene u plovidbenim redovima za 5. listopada

Unatoč prekidima, neke su linije djelomično prilagođene kako bi se omogućila minimalna povezanost otoka s kopnom.

Brodska linija Komiža – Biševo uvodi raniji povratak broda Sveti Salvestar, koji će isploviti iz uvale Porat u 09:30 sati prema luci Komiža.

Katamaranska linija Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist bit će uspostavljena, no s izmjenom: polazak iz luke Ist zakazan je za 15:30 sati, bez pristajanja u Zapuntelu.

Katamaranska linija Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj također će biti u prometu, s polaskom iz luke Brbinj u 15:30 sati.

Katamaranska linija Jelsa – Bol – Split isplovit će u 13:00 sati, ali će ploviti izravno od Jelse do Splita, bez uplovljavanja u luku Bol.

Zbog radova na rekonstrukciji rive u Prvić Luci, brod koji održava liniju Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Prvić Šepurine – Vodice neće pristajati u Prvić Luku od nedjelje 5. listopada. Posljednje pristajanje bit će upravo toga dana, s polaskom iz Šibenika u 09:00 sati i dolaskom u 09:40 sati.