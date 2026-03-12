Tužan kraj dupinke Skaline: Dala je sve da spasi mrtvo mladunče, a onda i sama uginula

Prema njihovim procjenama, iscrpljenost, a moguće i infekcija, vjerojatni su uzroci ugibanja.

Iz Plavog svijeta poručuju kako ih je vijest duboko rastužila, pogotovo jer su se mnogi nadali drugačijem ishodu.

Ujedno su zahvalili građanima na dojavama opažanja koje omogućuju praćenje i monitoring morskih sisavaca, ponekad čak i pojedinih jedinki. Građani opažanja mogu prijaviti putem mobilne aplikacije Marine Ranger, kao i putem Facebooka ili elektroničke pošte udruge.