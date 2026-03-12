Close Menu

Tužan kraj dupinke Skaline: Dala je sve da spasi mrtvo mladunče, a onda i sama uginula

Uginula je Skalina
Udruga Plavi svijet potvrdila je tužnu vijest o uginuloj dupinki Skalini, čiju je sudbinu javnost posljednjih dana pratila nakon što je uplivala u rijeku Jadro i ondje okotila mrtvog mladunca.Kako su objavili na svojim društvenim mrežama, jutros je opažanje uginulog dobrog dupina na ušću Jadra dojavio Pero Ugarković. On i kolege iz Javne ustanove More i krš izašli su na teren kako bi obavili očevid te su fotografirali životinju.Na temelju fotografija stručnjaci su potvrdili da se radi upravo o Skalini.

Prema njihovim procjenama, iscrpljenost, a moguće i infekcija, vjerojatni su uzroci ugibanja.

Iz Plavog svijeta poručuju kako ih je vijest duboko rastužila, pogotovo jer su se mnogi nadali drugačijem ishodu.

Ujedno su zahvalili građanima na dojavama opažanja koje omogućuju praćenje i monitoring morskih sisavaca, ponekad čak i pojedinih jedinki. Građani opažanja mogu prijaviti putem mobilne aplikacije Marine Ranger, kao i putem Facebooka ili elektroničke pošte udruge.

Uginula ženka dupina koja je nedavno izgubila mladunče u Jadru

