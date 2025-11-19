Close Menu

Tuga u Dugopolju: Na posljednji počinak ispraćen Željko Perišić

Brojni su se oprostili od policajca koji je smrtno stradao u prometnoj nesreći na Solinskoj cesti 14. studenoga

U srijedu 19. studenoga na mjesnom groblju u Dugopolju održan je emotivan i dostojanstven ispraćaj omiljenog policijskog službenika, Željka Perišića, poznatog po nadimku Dugopoljac. Mještani, kolege iz policije, građani Splita i okolnih mjesta okupili su se kako bi odali počast čovjeku čiji je život, nažalost, prerano prekinut.

Željko Perišić bio je prometni policajac s više od trideset godina iskustva, a njegova posvećenost prometnoj sigurnosti, profesionalizam i nepokolebljiv odnos prema zakonu prepoznati su ne samo od strane policijskih kolega, nego i građana. Život je izgubio u teškoj prometnoj nesreći 14. studenog u Splitu. 

Perišić je bio jedan od najprepoznatljivijih splitskih prometnih policajaca, dugogodišnji motociklist Policijske uprave splitsko-dalmatinske i omiljena figura među građanima i vozačima. Na terenu je bio prepoznatljiv po profesionalnosti, pristupu i predanosti poslu, zbog čega je više puta pohvaljivan i nagrađivan, među ostalim i Medaljom Grada Splita za profesionalnost, požrtvovnost i doprinos sigurnosti prometa.

