TRENER SOPIĆ NAKON PORAZA: Mi smo zadnji na tablici, trebamo pogledati istini u oči

Hajduk je danas s početkom od 17:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat otišao u korist Hajduka, 2:0 zahvaljujući golu Krovinovića iz 5. minute i Šege iz 94. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao trener Osijeka, Željko Sopić: „Čestitke Hajduku na osvojena tri boda. Nakon isključenja Jurišića nemam što reći. Zato je Hajduk prvi, a mi zadnji.“

Čeka Vas veliki rad sada?

- Znao sam koliko me posla čeka kada sam došao u Osijek. Moramo se svi zamisliti, od mene prvoga kakvi smo. Mi smo zadnji na tablici, trebamo pogledati istini u oči. To što bismo željeli, druge su stvari. Samo se radom može ići prema gore, nema smisla pričati o volji, želji i slično.

Možete li izvući Osijek iz ove situacije?

- Ja to slušam te priče i kod sebe u klubu. Mi smo zadnji na tablici. Nismo zabili gol u zadnje dvije utakmice. Hrabrost nije dovoljna za pobjedu, treba davati sve od sebe.

Nemate u klubu baš igračke kvalitete?

- Ne bih to htio komentirati. Ja vjerujem samo u rad, igrači su ti koji donose odluke na terenu i rade razliku.

Hoće li Hajduk biti prvak?

- Sigurno će se boriti s Dinamom za prvaka, teško mi je to reći.

Matković se vratio na teren nakon 9 mjeseci?

- Da, nisam ga mogao staviti više od 15 minuta. Ja nisam trener koji bi stavio rezultat ispred zdravlja igrača. Sve je u radu, tko je kontra toga, vrata su mu tamo.

Uveli ste pa ste izveli Shopova?

- Da, gubili smo, htjeli smo se vratiti. Ja sam pričao s njim. Ako nećete izići u presing, ne znam što reći.