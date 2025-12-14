Trener Slavena: "Dinamo me iznenadio"

Dinamo je na gostovanju u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo 2:5 u 17. kolu SuperSport HNL-a. Josip Mitrović doveo je podravski klub u vodstvo u drugoj minuti, ali zagrebački klub ubrzo je uzvratio. Miha Zajc zabio je u petoj i prvoj minuti sudačke nadoknade, dok su Dion Drena Beljo i Ismael Bennacer pogodili u 24. i 35. minuti. Beljo je svoj drugi gol postigao u 58. minuti, dok je koprivnički klub ublažio poraz preko Igora Lepinjice u 75. minuti.

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa, nakon utakmice dao je izjavu za MAXSport, prenosi index.

Danas nije bilo dobro izdanje Slavena.

Čestitke Dinamu, fenomenalno je izgledao. Dobro smo ušli u utakmicu. Drugi gol je usmjerio utakmicu. U prvom poluvremenu smo dobili premalo duela i premalo dobivenih drugih lopti. Dinamo je bio dobar, a mi smo imali loš dan. U drugom poluvremenu smo se ustabilili, takvi moramo biti stalno.

Sjajno ste ušli u utakmicu. Očekivalo bi se da će Dinamo pasti, ali to se nije dogodilo. Kao da ste razljutili Dinamo.

Htjeli smo ući maksimalno jako i usmjeriti utakmicu na naš mlin. Iznenadio me ovako dobar Dinamo. Očito su došli pravo motivirani. Mi nismo bili pravi.

Napravili ste tri izmjene na poluvremenu

Ideja je bila pokazati ostalima da nije bilo dobro. Sport je prije svega duel i borba, a onda možemo pričati o taktici. Morali smo mijenjati.

Vaše treće mjesto je iznad očekivanja.

Jest, ali htjeli smo biti konkurentni i danas. Izvući ćemo pouke, pogotovo iz prvog poluvremena. Nadam se da se te stvari više neće ponavljati.

Slijedi vam Osijek.

Osijek nije u dobrom momentu, ali nadam se da ga nećemo vratiti na pravi kolosijek. Imamo par dana za zaliječiti se. Maksimalno ćemo odraditi zadnje kolo i onda na odmor.