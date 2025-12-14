Dinamo deklasirao Slaven u Koprivnici. Plavi su opet prvi

Dinamo je u Koprivnici odradio posao na najuvjerljiviji način i u 17. kolu SuperSport HNL-a došao do velike gostujuće pobjede. U četvrtoj utakmici ovog kola Modri su kod Slaven Belupa slavili s 5:2 te se nakon novog trijumfa vratili na vrh prvenstvene ljestvice.

Domaćin je utakmicu otvorio šokantno – već u 2. minuti Josip Mitrović pogodio je za vodstvo Slavena i natjerao Dinamo da od samog početka juri rezultat. Ipak, Zagrepčani su brzo preuzeli kontrolu i do kraja susreta potpuno preokrenuli događanja na travnjaku.

Ključnu ulogu u Dinamovom preokretu imao je Miha Zajc, koji je dvaput zatresao mrežu. U strijelce se upisao i Ismael Bennacer, dok je najraspoloženiji bio Dion Drena Beljo s dva pogotka, čime je Dinamo došao do ukupno pet golova u Koprivnici.

Slaven Belupo je do drugog gola stigao zahvaljujući pogrešci Dinamova vratara Ivana Filipovića, koju je iskoristio Igor Lepinjica i smanjio zaostatak. No, to nije bilo dovoljno da domaćin ozbiljnije ugrozi goste, koji su do kraja mirno priveli utakmicu kraju.

Ovom pobjedom Dinamo je ponovno zasjeo na prvo mjesto SuperSport HNL-a te sada ima bod prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk.