Trener Istre nakon poraza: "Plan nije bio najbolji. Nismo očekivali ovolik pritisak od Hajduka"

Hajduk je pobijedio Istru 0:3 na stadionu Aldo Drosina u Puli u utakmici 10. kola SuperSport HNL-a. Splićani su se tako bodovno izjednačili s Dinamom, koji je ipak prvi jer ima bolju gol-razliku. Dva gola za Hajduk je dva gola zabio Michele Šego, a jedan Iker Almena. Ovom je pobjedom Hajduka završio sjajan niz Istre od 16 utakmica bez poraza na domaćem terenu, koji je započeo još u studenom prošle godine. Utakmicu je na konferenciji za medije komentirao trener Istre Oriol Riera.
Istra 1961 – Hajduk 0-3: Bijeli kakve je užitak gledati, agilni i učinkoviti, uvjerljivo odnijeli pobjedu u Puli
"Plan nije bio najbolji. Preuzet ću odgovornost. Pokušat ćemo biti bolji. Morao bih pogledati utakmicu ponovo da vam kažem što je sve pošlo po krivu. Ovo je utakmica u kojoj moramo učiti. Ako želimo biti na vrhu, moramo učiti iz današnje utakmice. Dečki su ambiciozni, kao i ja.
Razočaran sam rezultatom. Ništa to ne mijenja jer vjerujem svojim igračima i vjeruje im stručni stožer. Moramo napraviti neke promjene. Nismo očekivali ovolik pritisak od Hajduka. U nogometu se morate prilagoditi", rekao je Riera, prenosi Index.