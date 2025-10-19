Trener Istre nakon poraza: "Plan nije bio najbolji. Nismo očekivali ovolik pritisak od Hajduka"

Hajduk je pobijedio Istru 0:3 na stadionu Aldo Drosina u Puli u utakmici 10. kola SuperSport HNL-a. Splićani su se tako bodovno izjednačili s Dinamom, koji je ipak prvi jer ima bolju gol-razliku. Dva gola za Hajduk je dva gola zabio Michele Šego, a jedan Iker Almena. Ovom je pobjedom Hajduka završio sjajan niz Istre od 16 utakmica bez poraza na domaćem terenu, koji je započeo još u studenom prošle godine. Utakmicu je na konferenciji za medije komentirao trener Istre Oriol Riera.

"Plan nije bio najbolji. Preuzet ću odgovornost. Pokušat ćemo biti bolji. Morao bih pogledati utakmicu ponovo da vam kažem što je sve pošlo po krivu. Ovo je utakmica u kojoj moramo učiti. Ako želimo biti na vrhu, moramo učiti iz današnje utakmice. Dečki su ambiciozni, kao i ja.

Razočaran sam rezultatom. Ništa to ne mijenja jer vjerujem svojim igračima i vjeruje im stručni stožer. Moramo napraviti neke promjene. Nismo očekivali ovolik pritisak od Hajduka. U nogometu se morate prilagoditi", rekao je Riera, prenosi Index.