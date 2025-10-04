Trener Hajduka: "Bila je ovo jako teška utakmica za Rebića"

Hajduk je pobijedio Vukovar 0:1 u utakmici devetog kola SuperSport HNL-a. Strijelac jedinog gola bio je Rokas Pukštas u 77. minuti. Vukovar je od 25. minute bio s igračem manje. Izravan crveni karton dobio je Vito Čaić. Hajduk je u ovu utakmicu morao bez Marka Livaje, svog kapetana, koji se ozlijedio u prošlom kolu. Ante Rebić zauzeo je poziciju centralnog napadača.

"Bila je teška utakmica, težak je bio i teren. Nismo najbolje krenuli u utakmicu, imali smo oboje po nekoliko prilika. Nakon crvenog kartona utakmica se promijenila. Trebamo bolje znati što želimo raditi. Kreirali smo par izvrsnih šansi, ali, ponavljam, mogli smo pogodak i primiti. Imamo još puno posla za napraviti", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Luka Hodak debitirao je u SHNL-u, ušao je s klupe

"Nitko nema poziciju u momčadi, oni koji rade će nastupati. To ne ide preko noći. Trebamo imati balans između iskustva i mladosti, danas su nastupili Hodak, Hrgović, Mlačić... Treba nam i iskustvo jer ponekad prelako ispadamo. Hodak je jako discipliniran i sluša moje upute", rekao je Garcia pa se osvrnuo na poziciju Ante Rebića, koji je igrao u špici umjesto Livaje.

"Bilo je jako teška utakmica za njega zbog te uloge. Znali smo da neće primati mnogo lopti. On može igrati napadača i vjerovali smo u njega. Ima odličan stav i mentalitet, takvi nam trebaju", zaključio je Hajdukov trener, piše Index.