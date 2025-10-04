VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0-1: Pukštas izvukao tri boda, Hodak upisao debi

Nogometaši su Hajduka danas s početkom od 15:45 igrali protiv Vukovara u Vinkovcima utakmicu 9. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:1 zahvaljujući pogotku Pukštasa iz 77. minute.

Trener Garcia u ovoj utakmici zbog ozljeda nije mogao računati na Livaju, Bambu i Skelina.

Glavni je sudac utakmice bio Antonio Melnjak iz Rijeke, pomagali su mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti je sudac bio Dario Bel iz Osijeka. VAR sudac bio je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Pajić iz Rijeke.

Prvi je u napad na gol krenuo Hajduk u petoj minuti nakon ubačaja iz slobodnog udarca, Rebić je pogodio vratnicu, a u tome mu je pomogla vlastita ruka. Dvije minute kasnije pogriješio je Pukštas, Puljić je prvi stigao do lopte i šutirao s 18 metara, no preko gola. U 10. je minuti Camacha ubacio u peterac, izbio je González.

U 19. je minuti izborio slobodni udarac, izveo ga je Guillamón, a Marković je uhvatio bez većih problema. Minutu je zatim Shabani izveo slobodan udarac, Ivušić je bio prvi na njoj. U 23. je minuti požutio Čaić nakon neopreznog starta na Pukštasu, nogom ga je pogodio u lice, a nakon dvije minute, karton je promijenjen u izravni crveni nakon VAR intervencije. U 27. je minuti zaprijetio Shabani, prošao je Mlačića i pucao, a Ivušić je odbio u korner.

U 30. je minuti Hrgović ubacio, no Rebić nije uspio doći do lopte. Tri minute kasnije uslijedile su dvije prilike s obje strane. Prvo je šut Shabanija glavom blokirao González, a onda je s druge strane Rebić ubacio za Almenu koji se nije najbolje snašao. U 36. je minuti Hrgović ponovno ubacio, Pavičić je otklonio opasnost. Pet minuta kasnije Hrgović je još jednom prošao po lijevoj strani, zaustavio ga je Tičinović. Šest minuta potom Pukštas je pucao iskosa, ali nije bio precizan. U 45 je minuti Vukovar imao kontru tri na jedan, ali Camacho nije uspio realizirati akciju do kraja.

U prvoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Mejía požutio. To je ujedno bilo jedino vrijedno spomena u cijeloj sudačkoj nadoknadi.

Drugi je dio krenuo s izmjenama, u redovima Vukovara izišli su Camacho i Mejía, a ušli Banovec i Mulac. Kod Hajduka Šego je ušao umjesto E. Gonzáleza. Dvije je minute potom R. González prošao Šarliju i pucao, Mlačić je blokirao u pravi trenutak U 55. je minuti pokušao Šego, lopta je otišla pored vratnice. Minutu zatim kombinirali su Hrgović i Šego, a na koncu akcije Pukštas je napravio prekršaj u napadu na Markoviću.

U 61. je minuti ubacio Šego, domaćini su odbili prema naprijed. Minutu potom Pajazitija i Guillamóna zamijenili su Krovinović i Sigur. U 64. je minuti Almena izveo korner, a Puljić je izbio daleko od gola. Pet je minuta kasnije ubacio Šego, ali Marković je bio prvi na lopti. U 70. je minuti R. González bio u prilici, Ivušić je istrčao i očistio. Minutu potom Karačić je pokušao iz daljine, no neprecizno. U 73. je minuti Hodak zamijenio Karačića i upisao debi u bijelom dresu. Minutu zatim Pukštas je fantastično ubacio, a Rebić nije najbolje glavom skrenuo loptu u mrežu, otišla je daleko od okvira gola.

U 75. je minuti Pukštas požutio nakon što je napravio prekršaj na Markoviću. Dvije je minute kasnije Hajduk došao u vodstvo: Pukštas je primio loptu, okrenuo se i izbacio dvojicu, krenuo prema naprijed i pucao s 20 metara te zatresao mrežu za 0:1. U 81. je minuti Kalik zamijenio Rebića. Dvije minute kasnije Krovinović je ubacio iz kornera, Kalik pucao glavom, a Marković još jednom dobro intervenirao. U 84. je minuti požutio Sigur, a minutu je nakon Rai zamijenio Shabanija. U 87. je minuti Tadić zamijenio Tičinovića. U 90. je minuti požutio Pavičić, a Bel je na semaforu pokazao da će se igrati još četiri minute nadoknade.

U trećoj minuti nadoknade šutirao je Krovinović, lopta je završila u bloku. To je bila posljednja prilika utakmice u kojoj je Hajduk iščupao tri boda zahvaljujući Pukštasevom golu iz 77. minute.

VUKOVAR 1991: Marković - Tičinović, Šuver, Pavičić, Çalhanoğlu - Shabani, Čaić - Camacho, Mejía, R. González - Puljić

Klupa: Bulat, Banovec, Čabrajić, Henning, Leoni, Mulac, Perković, Pilj, Rai, Tadić, Tormin

HAJDUK: Ivušić - Šarlija, E. González, Mlačić - Karačić, Guillamón, Pajaziti, Hrgović - Almena, Pukštas - Rebić

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Kalik, Sigur, Šego, Raci, Melnjak, Krovinović, Capan, Brajković, Hodak