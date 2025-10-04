VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0-0: Bijeli igraju blijedo, bez rješenja i opasnosti pred golom domaćina

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 15.45 sati igraju protiv Vukovara u Vinkovcima utakmicu 9. kola SuperSport HNL, a rezultat je 0:0 na poluvremenu.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 16 bodova, tri manje od prvoplasiranog Dinama i četiri više od trećeplasiranog Varaždina. U posljednjem kolu Hajduk je na domaćem terenu svladao Lokomotivu rezultatom 2:0, golovima Ante Rebića i Anthonyja Kalika.

Vukovar 1991 drži posljednju poziciju prvenstvene tablice nakon što su u 8 odigranih kola osvojili 5 bodova, odnosno dva manje od pretposljednje Rijeke. U prethodnom susretu momčad koju vodi trener Silvio Čabraja poražena je u s 2:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener Garcia u ovoj utakmici zbog ozljeda sigurno neće moći računati na Livaju, Bambu i Skelina.

Glavni je sudac utakmice Antonio Melnjak iz Rijeke, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti sudac je Dario Bel iz Osijeka.

VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Pajić iz Rijeke.

Prvi je u napad na gol krenuo Hajduk u petoj minuti nakon ubačaja iz slobodnog udarca, Rebić je pogodio vratnicu, a u tome mu je pomogla vlastita ruka. Dvije minute kasnije pogriješio je Pukštas, Puljić je prvi stigao do lopte i šutirao s 18 metara, no preko gola. U 10. je minuti Camacha ubacio u peterac, izbio je González.

U 19. je minuti izborio slobodni udarac, izveo ga je Guillamón, a Marković je uhvatio bez većih problema. Minutu je zatim Shabani izveo slobodan udarac, Ivušić je bio prvi na njoj. U 23. je minuti požutio Čaić nakon neopreznog starta na Pukštasu, nogom ga je pogodio u lice, a nakon dvije minute, karton je promijenjen u izravni crveni nakon VAR intervencije. U 27. je minuti zaprijetio Shabani, prošao je Mlačića i pucao, a Ivušić je odbio u korner.

U 30. je minuti Hrgović ubacio, no Rebić nije uspio doći do lopte. Tri minute kasnije uslijedile su dvije prilike s obje strane. Prvo je šut Shabanija glavom blokirao González, a onda je s druge strane Rebić ubacio za Almenu koji se nije najbolje snašao. U 36. je minuti Hrgović ponovno ubacio, Pavičić je otklonio opasnost. Pet minuta kasnije Hrgović je još jednom prošao po lijevoj strani, zaustavio ga je Tičinović. Šest minuta potom Pukštas je pucao iskosa, ali nije bio precizan. U 45 je minuti Vukovar imao kontru tri na jedan, ali Camacho nije uspio realizirati akciju do kraja.

U prvoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Mejía požutio. To je ujedno bilo jedino vrijedno spomena u cijeloj sudačkoj nadoknadi.

VUKOVAR 1991: Marković - Tičinović, Šuver, Pavičić, Çalhanoğlu - Shabani, Čaić - Camacho, Mejía, R. González - Puljić

Klupa: Bulat, Banovec, Čabrajić, Henning, Leoni, Mulac, Perković, Pilj, Rai, Tadić, Tormin

HAJDUK: Ivušić - Šarlija, E. González, Mlačić - Karačić, Guillamón, Pajaziti, Hrgović - Almena, Pukštas - Rebić

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Kalik, Sigur, Šego, Raci, Melnjak, Krovinović, Capan, Brajković, Hodak