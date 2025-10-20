Tragedija na Pujankama: Baka (84) poginula prelazeći šest traka, ogradu uklonili jer je ‘zahrđala’, nema tragova kočenja

Neke okolnosti teške prometne nesreće koja se dogodila u subotu oko 6,40 sati na ulazu u Split, u Ulici Domovinskog rata ispod nadvožnjaka Pujanke, poznate su nakon obavljenog očevida.

Prelazila cestu s ukupno šest prometnih traka

Automobil kojim je upravljala 22-godišnjakinja naletio je na 84-godišnjakinju koja je prelazila brzu cestu s ukupno šest prometnih traka. Nesretna baka preminula je na mjestu nesreće, a iako će se tek obaviti prometno-tehničko vještačenje, prema tragovima na mjestu nesreće, doznajemo neslužbeno, isključena je obijesna vožnja. Djevojka dakle nije vozila nekakvom pretjeranom brzinom, navodno čak i dosta sporije od ograničenja koje je na tom mjestu postavljeno na 70 km/h. Vozačica također nije bila alkoholizirana.

Sve se odvijalo na brzoj cesti u smjeru grada, dakle na sjevernoj strani prometnice, a 84-godišnjakinja je prema izjavama svjedoka prelazila Domovinskog rata od Pujanki prema Brdima. Prošla je tri trake prometnice koje vode izvan grada, a do tragičnog naleta je došlo u krajnjoj lijevoj traci brze ceste koja vodi prema centru Splita. Kako nisu pronađeni ni tragovi kočenja, svi su izgledi da se nesretna žena, do tada skrivena zelenilom i stupovima nadvožnjaka, doslovno stvorila ispred automobila pa je kobni nalet bilo nemoguće izbjeći.

Iz Banovine su naložili da se privremeno uklone ograde

Po sredini prometnice, cijelom duljinom praktički sve do 'Općine', inače postoji visoka žičana ograda, no kako doznajemo nakon završetka očevida, iz Banovine su naložili da se privremeno uklone jer je ograda 'zaruzinavila', gotovo se raspala i trebalo je promijeniti. Uz napomenu kako je planirano njeno ponovno postavljanje odnosno vraćanje na zelenu površinu po sredini Domovinskog rata baš zato da se spriječe ovakvi opasni prelasci brze prometnice koji lako mogu završiti tragično...