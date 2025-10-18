Mlada vozačica u Splitu naletjela na pješakinju koja je poginula. Cesta je otvorena za promet

Nešto prije 10 sati, splitska policija je izvijestila da je cesta otvorena za promet.

RANIJE OBJAVLJENO

U subotu, 18. listopada 2025. godine, oko 6:40 sati, u Ulici Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala starija ženska osoba.

Prema prvim informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, 22-godišnja vozačica osobnog vozila udarila je pješakinju koja je neoprezno prelazila cestu. Žena je preminula na mjestu događaja.

Na mjesto nesreće izašao je zamjenik Županijskog državnog odvjetnika radi obavljanja očevida. Promet se na tom dijelu ceste odvija nesmetano.

Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ove tragične nesreće.