Tragedija kakva se na pamti: Smrtno stradala dva brata iz Kaštela i planinar iz Svetog Kaje

Sva trojica hrvatskih planinara izgubila su život u Julijskim Alpama u Sloveniji nakon što ih je zahvatila snježna lavina ispod vrha Tose. Nesreća se dogodila tijekom silaska s planine u teškim vremenskim uvjetima. Jedan od planinara, 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca, javio se obitelji da je živ. Hrvatske i slovenske službe spašavanja potvrdile su smrt trojice nestalih. Prvotno je objavljeno da je pronađeno tijelo jednog planinara, a kasnije su pronađena i tijela preostale dvojice. Jedan od njih bio je zatrpan pod otprilike metar snijega, dok je drugi bio pod više od metar i pol.

Među poginulima je jedan muškarac iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića, u dobi od oko 32 i 26 godina. Jedan od njih prije nekoliko mjeseci se vjenčao, a drugi je uskoro trebao stupiti u brak, piše Slobodna Dalmacija.

Snježna lavina prekinula je njihove živote, ostavljajući duboku tugu u Kaštelima, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj. Obitelj iz Kaštela trenutačno putuje u Sloveniju, pogođena gubitkom dvojice od trojice svojih sinova. Vremenski uvjeti u Julijskim Alpama i dalje su izuzetno teški, a postoji velika opasnost od novih lavina.