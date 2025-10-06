Tragedija kakva se na pamti: Smrtno stradala dva brata iz Kaštela i planinar iz Svetog Kaje

Sva trojica hrvatskih planinara izgubila su život u Julijskim Alpama u Sloveniji nakon što ih je zahvatila snježna lavina ispod vrha Tose. Nesreća se dogodila tijekom silaska s planine u teškim vremenskim uvjetima. Jedan od planinara, 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca, javio se obitelji da je živ. Hrvatske i slovenske službe spašavanja potvrdile su smrt trojice nestalih. Prvotno je objavljeno da je pronađeno tijelo jednog planinara, a kasnije su pronađena i tijela preostale dvojice. Jedan od njih bio je zatrpan pod otprilike metar snijega, dok je drugi bio pod više od metar i pol.
Netočno je da su planinari po nevremenu išli na vrh. Tamo su bili dan ranije, lavina ih je sutradan svih sedam zahvatila na silasku sa skloništa
Među poginulima je jedan muškarac iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića, u dobi od oko 32 i 26 godina. Jedan od njih prije nekoliko mjeseci se vjenčao, a drugi je uskoro trebao stupiti u brak, piše Slobodna Dalmacija.
Snježna lavina prekinula je njihove živote, ostavljajući duboku tugu u Kaštelima, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj. Obitelj iz Kaštela trenutačno putuje u Sloveniju, pogođena gubitkom dvojice od trojice svojih sinova. Vremenski uvjeti u Julijskim Alpama i dalje su izuzetno teški, a postoji velika opasnost od novih lavina.