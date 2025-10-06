Braća iz Kaštela pronađena mrtva

Slovenski spašavatelji jutros su pronašli tijela još dvojice hrvatskih planinara koji su u nedjelju nestali nakon što ih je lavina zatrpala pod vrhom Tosca u Julijskim Alpama. Nažalost, potvrđeno je da su sva trojica izgubili života, javlja 24ur.

Danas su pronađena dvojica braće iz Kaštela.

Akcija potrage i spašavanja, u kojoj je sudjelovalo više od 60 slovenskih gorskih spašavatelja, nastavljena je rano jutros nakon što je u nedjelju zbog izuzetno teških uvjeta i opasnosti od novih lavina bila prekinuta.

Lavina zatrpala trojicu planinara iz Splita

Prema informacijama Policijske uprave Kranj, skupina od sedam planinara iz Hrvatske — svi iz Splita i okolice — u subotu je osvojila Triglav, a noć su proveli u Vodnikovom domu. U nedjelju ujutro nastavili su prema Studorskom prevalu, gdje ih je iznenadila lavina.

Jedno tijelo spašavatelji su pronašli jučer poslijepodne, duboko pod snijegom. Zbog mogućnosti dodatnih lavina i lošeg vremena, akcija je tada morala biti prekinuta. Potraga je nastavljena jutros u 7 sati, uz pomoć informacija koje su spasitelji dobili od obitelji jednog od nestalih — točnije, koordinata mobilnog telefona.

Tijela pronađena metar i pol ispod snijega

Predsjednik Gorske reševalne službe Bohinj i voditelj akcije Miha Arh izjavio je da su danas locirali oba preostala planinara. Jedan je pronađen na dubini od jednog metra, a drugi više od metra i pol pod snijegom.

„Nažalost, obojica su bila bez znakova života. Tijelo jednog planinara već smo prevezli u dolinu, dok za drugog još čekamo transport“, kazao je Arh.

Prema njegovim riječima, na tom području je u samo jednom danu palo više od 60 centimetara snijega, a lavina se pokrenula spontano zbog tople podloge i snažnog vjetra koji je stvarao snježne nanose. Prvi poginuli pronađen je oko 150 metara od mjesta nesreće, dok su druga dvojica odnesena još 200 metara dalje, preko dva skalna skoka.

Na terenu i hrvatski ministar unutarnjih poslova

U Bohinju se danas nalaze i slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar te njegov hrvatski kolega Davor Božinović, koji je slovenskim vlastima ponudio pomoć hrvatskog helikoptera i gorskih spašavatelja.

Hrvatski premijer Andrej Plenković zahvalio je na društvenoj mreži X slovenskim službama na velikom angažmanu te poručio da je u kontaktu s premijerom Robertom Golobom.

Opasnost u planinama i dalje visoka

Zbog velike količine novog snijega i nestabilnog terena, Gorska služba spašavanja Slovenije upozorava planinare da u narednim danima ne kreću u visoke planine.

„Uvjeti su iznimno opasni, snijeg je mokar i težak, a opasnost od novih lavina vrlo je visoka“, poručuju spašavatelji.