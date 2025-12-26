Totalni delirij na Pjaci: Škoro digao publiku na noge, ni iglica više ne stane

Dan nakon Božića, Split se još uvijek nalazi u blagdanskom raspoloženju, Pjaca ostaje središnje mjesto zajedničke pjesme i druženja. Adventski program na Pjaci nastavlja se večeras koncertom Miroslava Škore.
Škoro za Dalmaciju Danas: "Emotivno sam vezan za Dalmaciju zbog mojih imotskih korijena"
Škorin večerašnji koncert posebno se iščekivao nakon što je njegov ljetni nastup u Splitu bio odgođen zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Upravo zbog toga interes publike ovoga je puta još veći. Na Pjacu više ni iglica nestane, a svi u glas pjevaju najveće Škorine hitove.
