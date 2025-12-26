Škoro za Dalmaciju Danas: "Emotivno sam vezan za Dalmaciju zbog mojih imotskih korijena"

Večeras na splitskoj Pjaci u 19 sati nastupa Miroslav Škoro. Brojni Splićani i njihovi gosti spremaju se put Pjace, koja će večeras biti dupkom puna poklonika ovog iznimnog i omiljenog skladateja i izvođača.

Tim povodom razgovarali smo sa Škorom.

Gospodine Miroslav Škoro, bliži se Vaš koncert u Splitu. Radujete li se susretu sa splitskom publikom?

Susret sa splitskom publikom uvijek je poseban doživljaj za svakog izvođača jer je Split grad s izuzetno bogatom glazbenom tradicijom i jakom glazbenom scenom. U mom slučaju nazočna je i osobna, emotivna veza s ovim gradom zbog mojih imotskih korijena, a u ovom slučaju posebnost je i u činjenici da je ovaj koncert trebao biti održan u čast hrvatskih branitelja još u kolovozu ove godine, no morali smo ga odgoditi zbog lošeg vremena. Zato bi večeras moglo biti jako lijepo i emotivno. Radujem se.

Ovo je obilježavanje 40 godina Vaše karijere. Je li ona imala faze i što biste posebno izdvojili?

Između ostalog, i to se nekako poklopilo. Meni je svaka faza draga i svaka ima svoje prednosti i mane. Na početku nije bilo toliko pjesama, ali je bilo mladosti i energije za izdržati sve. Danas ima pjesama, ali godine stišću pomalo. Znači, sve je kako treba biti i Bogu hvala da je tako.

Dugo Vas nismo vidjeli i slušali u Splitu, pa eto, i nakon kratke političke karijere, vratili ste se glazbi i evo Vas u Dalmaciji, odakle su i Vaši korijeni?

Da, glazba je konstanta u mom životu, a Dalmacija kolijevka mojih didova i predaka. Rođen sam u Slavoniji prije 63 godine i volim reći da mi je iz kamena tilo, a duša slavonska. Sve što radim, radim najbolje što mogu.

Publika uvijek u glas pjeva Vaše hitove, spremate li nešto novo?

Upravo završavam svoj deseti studijski album. Nadam se da će ugledati svjetlo dana u prvom dijelu godine pred nama. Iako je vrijeme klasične diskografije prošlo, skupit ću sve što sam radio zadnjih desetak godina i na taj način dati svakoj pjesmi koja je nastala u tom razdoblju adresu.

Što Vas kao autora, pjesnika, izvođača posebno veže za Split i Dalmaciju – sjećanja na nastupe, druženja?

Vežu me moji roditelji, didovi i babe, veže me krv koja teče mojim venama, djetinjstvo u Imotskom i Podbablju Gornjem, Runovići te puno prijatelja, kumova i rodbine. Od malih nogu sam odgajan tako da sam, prije svega, Hrvat koji ima sreću da je gotovo u svakom dijelu ove naše lijepe zemlje doma.