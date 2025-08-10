Torcida na kraju utakmice skandirala "'Oćemo pobjedu!"

Hajduk je danas na Poljudu pobijedio Goricu. Bijeli su slavili rezultatom 2-0, a golovi su proslavljeni bakljadom.
HAJDUK – GORICA 2-0: Preciznost Benrahoua i Šege s 11 metara Bijelima donijela pobjedu, Raçi debitirao, poništena dva gola
Igrači su nakon utakmice ispraćeni uz uzvik "Ni'ko kao Hajduk iz Splita!" a potom je Torcida skandirala "'Oćemo pobjedu!" aludirajući na nadolazeću utakmicu protiv Dinama iz Tirane. Zatim su zapjevali "Znaj da volim ga ja jer on je prvak svita / znaj da volim ga ja, Hajduka iz Splita".
