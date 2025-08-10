HAJDUK – GORICA 2-0: Preciznost Benrahoua i Šege s 11 metara Bijelima donijela pobjedu, Raçi debitirao, poništena dva gola

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL. Bolji su bili koji su slavili rezultatom odnosno golovima Benrahoua i Šege iz najstrože kazne u 52. i 62. minute, a debi je u bijelom dresu upisao Raçi. Hajduku su dva gola, Šegin i Kalikov, bila poništena zbog zaleđa.

Bila je ovo peta službena utakmica Bijelih u novoj sezoni. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Gust raspored utakmica nastavlja se utakmicom protiv Gorice koju vodi Hajdukov bivši igrač Mario Carević i koja je u prvom prvenstvenom susretu odigrala 1:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener García baš kao ni u prvoj prvenstvenoj utakmici, ne može računati na suspendirane Livaju i Rebića te na Skelina koji će zbog ozljede koljena izbivati neko vrijeme s terena.

Hajduk i Gorica posljednji su put igrali sredinom svibnja, na kraju prošle sezone, u Velikoj Gorici, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomagao mu je Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti je sudac Nikola Vuković iz Osijeka. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

Prva je prilika utakmice pripala Gorici kada je Čuić pucao nakon što je Čabraja izveo slobodan udarac, no nije dobro zahvatio loptu. Dvije je minute potom Bamba opalio silovito iz daljine, lopta je otišla preko gola. U osmoj je minuti Čuić pucao glavom nakon auta, Ivušić je obranio. Dvije je minute nakon Bamba prošao po desnoj strani i sjurio se na peterac, Matijaš je reagirao pravovremeno. U 11. je minuti Hajduk izborio korner nakon što je Šego pucao, izveo ga je Benrahou, ali gosti su se obranili. Dvije je minute potom ubacio je Melnjak, Bamba je pucao nakon ubačaja, no pored vratnice.

U 19. je minuti ponovno Bamba pucao, lopta je opet otišla pored vratnice. Tri je minute kasnije Pajaziti požutio nakon prekršaja nad Prširom, Bel je odmah izvadio karton, gosti nisu ozbiljnije zaprijetili. u 25. je minuti Bamba ponovno prošao po desnoj strani i ubacio za Šegu čiji udarac glavom nije bio opasan po Matijaša. Tada je ujedno uslijedilo kratkotrajno osvježenje za igrače s obzirom na vrućinu. U 29. je minuti Pozo nagazio Krovinovića s leđa, on je ostao ležati, a u nastavku akcije Pršir je pao nakon šuta, gosti su izborili korner iz kojeg se nije izrodila veća opasnost po domaćine.

U 30. je minuti Bamba u trku nagazio Pozu, publika je opravdano zviždala sucu Belu jer je zaustavio igru, a koji trenutak ranije pustio je da se ona nastavi nakon što je Krovinović bio nagažen. Do tog je trenutka Hajduk imao šest, a Gorica nula prekršaja. Nakon izvođenja tog slobodnog udarca Čuić nije dobro reagirao u kaznenom prostoru. U 36. je minuti pokušao Krovinović, obranio je Matijaš. Četiri je minute nakon Šego pokušao iskosa, izgledalo je obećavajuće, no prošlo je malo pokraj vratnice. U 42. je minuti Pršir srušio Bambu s desne strane, ubacio je Benrahou, a Krovinović je nakon odbijanca poslao loptu visoko preko gola. Dvije minute kasnije požutio je i Pozo zbog prekršaja na Pukštasu. U 45. je minuti Krovinović vidio slobodnog Šegu i uputio loptu u slobodni prostor, no Matijaš je bio brži od Hajdukova igrača.

U prvoj minuti četverominutne sudačke nadoknade Pukštas je pucao glavom nakon ubačaja, Matijaš je bio na mjestu. U trećoj minuti nadoknade Kavelj je u skoku udario Sigura u glavu, Bel je ponovno dopustio nastavak igre, a Gorici je svirao gotovo svaki kontakt. U četvrtoj minuti Pajaziti je pogodio Leša za kraj poluvremena.

U 47. je minuti Pukštas pucao lijevom nakon što je dobio loptu, Matijaš je obranio, a u nastavku je akcije Bamba pao nakon što ga je Duraković zakačio kopačkom iznad gležnja. Bambi se ukazivala liječnička pomoć, Krovinović je to signalizirao pregled snimke koju je naposljetku sudac Bel otišao pogledati i nakon pregleda dosudio je kazneni udarac za Hajduk. Bamba se u međuvremenu pridigao, Duraković dobio crveni karton, a izvođač je najstrože kazne bio Benrahou koji je poslao loptu u suprotnu stranu od one koju mu je Matijaš pokazivao za 1:0 u 52. minuti susreta. Nakon toga, Josić je zamijenio Pavičića. U 58. je minuti Pozo krenuo prema Belu nakon što je ponovno nagazio Krovinovića, Bel je dosudio prekršaj.

U 60. je minuti, nakon kornera, Mlačić dobio po nogama nakon Leševa pokušaja izbijanja. Bel se nije nećkao već je odmah pokazao na kazneni udarac, a Benrahou je izvođenje penala prepustio Šegi i zaradio pljesak Poljuda. Matijaš je krenuo lijevo, a Šego je pucao po sredini i zabio za 2:0. U 65. je minuti Torcida priredila bakljadu, no pohvalna je činjenica da su sve izgorjele na tribini, nijedna nije bila bačena na tartan ili teren. Minutu potom Krovinović je zatresao stativu. U 67. su minuti Gashi i Fiolić zamijenili Čuića i Pozu, dok je Karačić zamijenio Pajazitija čiji je izlazak Poljud pozdravio ogromnim pljeskom. Tri je minute potom uslijedilo kratko osvježenje, a dvije minute zatim Benrahoua i Bambu, koji su dobili ovacije cijelog Poljuda, zamijenili su Skoko i Durdov.

U 77. je minuti Matijaš izbio loptu i naletio na Pukštasa koji je nakon udarca ostao ležati, ali pridigao se. Golmanu se Gorice ukazivala liječnička pomoć zbog boli u koljenu, ali nastavio je s igrom. Sedam minuta potom mijenjale su obje momčadi, Pršira i Vrzića zamijenili su Kučiš i Pelko. Kod Hajduka izišli su Mlačić i Pukštas, a ušli su debitant Raçi i Kalik. U 88. je minuti Durdov pokušao lijevom nakon što je prošao po desnoj strani, Matijaš se dobro ispružio i obranio. Minutu zatim gosti su imali slobodni udarac koji je skrivio Raçi, Melnjak je ubačaj odbio daleko od gola. U 89. je minuti Krovinović pucao silovito iz daljine, Matijaš je obranio prsima, a Šego je zatresao mrežu, no gol je poništen zbog zaleđa.

U prvoj minuti osmominutne nadoknade i Kalik je zatresao mrežu nakon što je prevario Matijaša, no ponovno je signalizirano zaleđe. U petoj je minuti nadoknade Karačić pokušao atraktivno škaricama, lopta je prošla pored gola. To je ujedno bila i posljednja prilika utakmice. Bijeli su upisali nova tri boda i koji uz Dinama ima dvije pobjede u dva kola.

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Mlačić, Šarlija, Melnjak - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Benrahou, Šego

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Kalik, Raçi, Brajković, Karačić, Hrgović, Durdov, Jurak, Skoko, Hodak

GORICA: Matijaš - Duraković, Filipović, Leš, Čabraja - Pozo, Kavelj, Pršir - Vrzić, F. Čuić, Pavičić

Klupa: Žiger, Žarkov, Gurlica, Bakić, Kučiš, Fiolić, Kapulica, Pelko, Dukić, Josić, Kasumović, Gashi