Torcida ispratila Hajdukovce nakon pobjede: "Čekaj me, čekaj Splite..."

Hajduk je na gostovanju u Puli svladao Istru rezultatom 0:3 u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Ovom pobjedom Splićani su se bodovno poravnali s Dinamom, koji zbog bolje gol-razlike i dalje drži vrh tablice. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok je pogodak dodao i Iker Almena. Trijumfom na Aldo Drosini Hajduk je prekinuo impresivan niz Istre od 16 uzastopnih domaćih utakmica bez poraza, koji je trajao još od studenoga prošle godine.
Istra 1961 – Hajduk 0-3: Bijeli kakve je užitak gledati, agilni i učinkoviti, uvjerljivo odnijeli pobjedu u Puli
Nakon utakmice, Torcida je na tribinama zapjevala “Kad si prvi na kraju sezone, cili grad slavi šampione”, a potom i poznatu pjesmu “Jedna će Torcida pjevati ovu noć, čekaj me, čekaj Splite, čekaj me, ja ću doć.”