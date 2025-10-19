Torcida ispratila Hajdukovce nakon pobjede: "Čekaj me, čekaj Splite..."

Hajduk je na gostovanju u Puli svladao Istru rezultatom 0:3 u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Ovom pobjedom Splićani su se bodovno poravnali s Dinamom, koji zbog bolje gol-razlike i dalje drži vrh tablice. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok je pogodak dodao i Iker Almena. Trijumfom na Aldo Drosini Hajduk je prekinuo impresivan niz Istre od 16 uzastopnih domaćih utakmica bez poraza, koji je trajao još od studenoga prošle godine.

Nakon utakmice, Torcida je na tribinama zapjevala “Kad si prvi na kraju sezone, cili grad slavi šampione”, a potom i poznatu pjesmu “Jedna će Torcida pjevati ovu noć, čekaj me, čekaj Splite, čekaj me, ja ću doć.”