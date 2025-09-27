Tko kaže da je kod nas kava skupa? Ove cijene će vas dvaput natjerati na razmišljanje. A tek 'promo ponuda' s kolačem...

Bez jutarnje kave dan za mnoge Hrvate jednostavno ne može početi. Da je riječ o pravom ritualu potvrđuju i statistike Hrvatska se nalazi među vodećih 20 država svijeta po potrošnji kave po glavi stanovnika, zauzimajući respektabilno 15. mjesto.

- Ne mogu ni zamisliti jutro bez velike s ladim, to je moj mali luksuz prije posla - priča nam Splićanka koju smo zatekli na terasi kvartovskog kafića.

Splićanin, koji sjedi stol do dame, dodaje:

- Ja sam na dvije dnevno. Prvo popijem jednu doma, a drugu obavezno ili ovdje, ili subotom na Prokurativama s prijateljima. To mi je trenutak odmora i druženja. Znate onaj osjećaj, kad se mi skupimo, pa uz kavu popričamo. Nema tih para koje to mogu zaminit.

I u prosjeku, taj užitak u gradu podno Marjana košta oko dva eura. Sve češće čitamo kako ugostitelji najavljuju da bi cijene mogle rasti. Ipak, teško da će to promijeniti duboko ukorijenjenu naviku. Jer u Splitu kava nikada nije samo piće. Složit ćemo se.

Ipak, kao prave ljubitelje kave, neugodno nas je iznenadila cijena kave u jednoj europskoj zemlji. Dok su u Poljskoj cijene kave gotovo usporedive s našima, osim u Starbucksima, gdje standardno piće za naša primanja košta znatno skuplje, na drugim mjestima razlika nije dramatična. No u nekim drugim zemljama, poput Austrije, ista šalica espressa ili kave s mlijekom doista nas je iznenadila.

Iznenađenje ili ne? Ovi je cijena kave u Austriji

Ako se nađete na autocesti kroz Austriju i poželite stati na kavu, spremite se za izdašniji račun. Espresso košta 3,50 eura. S malo mlijeka 3,70 eura. U velikoj šalici 4,70 eura. A ako poželite kavu s mlijekom, onu kakvu na splitskoj Rivi još uvijek plaćamo oko 2 eura, tamo će vas stajati 5,20 eura, ili 5,60 ako želite veliku.

Kad stavimo 'stvari na papir' za cijenu jedne velike kave s mlijekom na austrijskoj autocesti mogli bismo popiti zasigurno dvije, a gotovo tri iste kave na splitskoj Rivi. Za espresso po 3,50 eura, kod nas biste mogli popiti dva espressa u kvartovskim kafićima.

Ako usporedimo količinu kave koju dobijemo za isti novac, jasno je da je Hrvatska i dalje 'povoljnija zemlja za kavopije'. Riva, najljepša terasa s pogledom na more, i dalje ostaje naša omiljena lokacija za ispijanje kave.

A, evo i još nekoliko brojki odnosno cijena s austrijske autoceste: standardna gazirana pića poput Cole, Fante ili Sprite stoje 4,50 eura. Voda? Tu je akcija '1+1 gratis' tj. dvije boce za 4,50 eura. Prava sitnica.

A ako ste pravi gurmani i volite kombinaciju, postoji i promo ponuda: kava + kolač za 8,50 eura. Za one koji vole luksuz na brzinu, Austrija nudi sve što vam srce poželi. Naravno, po 'pristojnoj' cijeni.

Što se događa s cijenom kave na svjetskom tržištu?

Cijena sirove kave u ključnim proizvođačkim zemljama ponovno raste. U protekla dva i pol mjeseca, od početka srpnja, skočila je za 36 posto i trenutno iznosi 380 centi po funti.

Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca, pojašnjava da rast cijena kave posljedica većih tržišnih napetosti, prvenstveno zbog američkih carina i smanjenih zaliha. Kako smo ranije pisali, dodatni pritisak stvaraju i pogoršani izgledi za žetvu Arabike u Brazilu, zemlji koja je jedan od ključnih svjetskih proizvođača.

“Istodobno je brazilski izvoz u SAD u kolovozu pao 46 posto na godišnjoj razini zbog uvođenja carina, što je dodatno potaknulo zabrinutost oko opskrbe.

Do kraja godine moglo bi biti obilnijih oborina i poplava u ključnim regijama, što otežava sušenje zrna i negativno utječe na prinose i kvalitetu uroda.

Pet kilograma po osobi

Zbog svega navedenog, revidirali smo prognozu cijene naviše te očekujemo rast na razinu od 400–430 centi po funti do kraja godine, uz povećanu volatilnost tržišta”, navodi Stojić u svojoj redovnoj tjednoj analizi.