Omiljeni napitak ponovno poskupljuje. Već sad košta 70 eura

Hrvati itekako vole kavu, a u njihovom najdražem običaju neće ih spriječiti ni cijene koje uzastopno rastu.

Kava, ali i čokolada, u Njemačkoj je u godinu dana poskupjela za četvrtinu. Taj će se trend nastaviti i kod nas.

Kilogram instant kave na početku godine smo plaćali 41,69 euro. U svibnju je poraslo na 44,95. A danas se može naći za 59,95, s tim da se radi o popustu.

Bez njega cijena ide do gotovo 70 eura, odnosno nekadašnjih čak 500 kuna.

Što se mljevene kave tiče, kilogram je u siječnju bio 11,48 eura. U svibnju je poraslo na 13,82 što se zadržalo i danas.

Bez najdražeg rituala, rijetki mogu zamisliti svoj dan.

