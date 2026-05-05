Požar u Podgori tijekom noći, vatrogasci i dalje dežuraju

Tijekom protekla 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je više intervencija vatrogasaca, među kojima se posebno izdvaja noćni požar u Podgori.

Požar otvorenog prostora izbio je u Gornjoj Podgori nešto iza ponoći, točnije u 00:45 sati, a na teren su odmah izašli vatrogasci operativnog područja Makarska. Požar je lokaliziran u 1:40 sati, no vatrogasci DVD-a Podgora ostali su na požarištu i nakon toga kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.

Osim Podgore, vatrogasci su imali niz intervencija i na drugim lokacijama. U Klisu je gorjelo oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja, dok je u Zadvarju opožareno oko 30 četvornih metara makije i trave. Požari su brzo stavljeni pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Intervencija je bilo i u Radošiću, gdje je opožareno oko 400 četvornih metara raslinja, a vatrogasci su požar ugasili u večernjim satima.

Osim požara, zabilježena je i prometna nesreća na području Trogira, u kojoj su ozlijeđene dvije osobe nakon sudara motocikla i osobnog vozila.