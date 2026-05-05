Radovi su na autocesti, pripazite

Na većini cesta promet jutros teče bez većih poteškoća, osim na dionicama na kojima su u tijeku radovi.

Iz Hrvatski autoklub-a upozoravaju da se tijekom jutra očekuje pojačan promet u gradovima te na prilaznim i obilaznim cestama, zbog čega vozačima savjetuju dodatni oprez.

“Budite strpljivi zbog radova”, poručuju iz HAK-a.

Na pojedinim dionicama autocesta i državnih cesta provode se radovi na obnovi i izgradnji kolnika, kao i košnja uz prometnice. Vozači se pozivaju da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

Iz HAK-a također apeliraju na vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila kako bi se smanjio rizik od prometnih nesreća.